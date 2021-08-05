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SpaceX собирается установить Starship на Super Heavy

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США , Четверг 05 августа 2021 23:06
SpaceX собирается установить Starship на Super Heavy Фото: SpaceX собирается сегодня установить Starship на Super heavy (twitter.com/elonmusk)
Автор: Сергей Пышкин

Компания SpaceX, принадлежащая предпринимателю Илону Маску все ближе подходит к финальному этапу строительства ракеты. Изобретатель планирует установить вторую ступень Starship на первую - Super Heavy уже на протяжении добы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Илона Маска.

Как отметил миллиардер, уже в течение суток специалисты наконец установят Starship на Super Heavy.

Что известно о ракете Starship:

Starship является одновременно космическим кораблем и сверхтяжелой ракетой, которую компания SpaceX планирует в будущем использовать для транспортировки людей на Марс.

Ракета состоит из двух ступеней.

Первая ступень - Super Heavy, которая предназначена для вывода корабля на орбиту. Её высота составляет 70 метров, а диаметр - 9 метров. Первая ступень оборудована 29 метановыми двигателями Raptor и является летательным аппаратом многоразового использования. После отделения второй ступени - первая вернется на Землю и приземлится на одну из площадок, где её "поймают" специальные механизмы, в связи с чем SpaceX решила отказаться от посадочных опор, чтобы уменьшить вес аппарата.

Вторая ступень - Starship. Известно, что компания будет производить её в нескольких конфигурациях:

  • Космический корабль, который будут использовать для транспортировки людей на другие планеты и обратно;
  • Танкер, который будут использовать для доставки горючего для других кораблей Starship;
  • Starship которая будет способна транспортировать спутники на орбиту Земли. Также она будет оборудована специальным манипулятором для захвата других спутников, чтобы вернуть их обратно.
  • Космический зонд, который не будет оборудован дополнительными отсеками, как другие конфигурации, для уменьшения его веса.

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