SpaceX собирается установить Starship на Super Heavy
Компания SpaceX, принадлежащая предпринимателю Илону Маску все ближе подходит к финальному этапу строительства ракеты. Изобретатель планирует установить вторую ступень Starship на первую - Super Heavy уже на протяжении добы.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Илона Маска.
Как отметил миллиардер, уже в течение суток специалисты наконец установят Starship на Super Heavy.
Что известно о ракете Starship:
Starship является одновременно космическим кораблем и сверхтяжелой ракетой, которую компания SpaceX планирует в будущем использовать для транспортировки людей на Марс.
Moving rocket to orbital launch pad pic.twitter.com/zZLiXIPD6M— Elon Musk (@elonmusk) August 4, 2021
Ракета состоит из двух ступеней.
Первая ступень - Super Heavy, которая предназначена для вывода корабля на орбиту. Её высота составляет 70 метров, а диаметр - 9 метров. Первая ступень оборудована 29 метановыми двигателями Raptor и является летательным аппаратом многоразового использования. После отделения второй ступени - первая вернется на Землю и приземлится на одну из площадок, где её "поймают" специальные механизмы, в связи с чем SpaceX решила отказаться от посадочных опор, чтобы уменьшить вес аппарата.
First static fire test of Super Heavy booster pic.twitter.com/JtvGMfTgPj— SpaceX (@SpaceX) July 20, 2021
Вторая ступень - Starship. Известно, что компания будет производить её в нескольких конфигурациях:
- Космический корабль, который будут использовать для транспортировки людей на другие планеты и обратно;
- Танкер, который будут использовать для доставки горючего для других кораблей Starship;
- Starship которая будет способна транспортировать спутники на орбиту Земли. Также она будет оборудована специальным манипулятором для захвата других спутников, чтобы вернуть их обратно.
- Космический зонд, который не будет оборудован дополнительными отсеками, как другие конфигурации, для уменьшения его веса.
Super Heavy Booster moving to orbital launch mount pic.twitter.com/axaDnXNm84— Elon Musk (@elonmusk) August 3, 2021