SpaceX собирается установить Starship на Super Heavy

Компания SpaceX, принадлежащая предпринимателю Илону Маску все ближе подходит к финальному этапу строительства ракеты. Изобретатель планирует установить вторую ступень Starship на первую - Super Heavy уже на протяжении добы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Илона Маска.

Как отметил миллиардер, уже в течение суток специалисты наконец установят Starship на Super Heavy.

Что известно о ракете Starship:

Starship является одновременно космическим кораблем и сверхтяжелой ракетой, которую компания SpaceX планирует в будущем использовать для транспортировки людей на Марс.

Moving rocket to orbital launch pad pic.twitter.com/zZLiXIPD6M — Elon Musk (@elonmusk) August 4, 2021

Ракета состоит из двух ступеней.

Первая ступень - Super Heavy, которая предназначена для вывода корабля на орбиту. Её высота составляет 70 метров, а диаметр - 9 метров. Первая ступень оборудована 29 метановыми двигателями Raptor и является летательным аппаратом многоразового использования. После отделения второй ступени - первая вернется на Землю и приземлится на одну из площадок, где её "поймают" специальные механизмы, в связи с чем SpaceX решила отказаться от посадочных опор, чтобы уменьшить вес аппарата.

First static fire test of Super Heavy booster pic.twitter.com/JtvGMfTgPj — SpaceX (@SpaceX) July 20, 2021

Вторая ступень - Starship. Известно, что компания будет производить её в нескольких конфигурациях:

Космический корабль, который будут использовать для транспортировки людей на другие планеты и обратно;

Танкер, который будут использовать для доставки горючего для других кораблей Starship;

Starship которая будет способна транспортировать спутники на орбиту Земли. Также она будет оборудована специальным манипулятором для захвата других спутников, чтобы вернуть их обратно.

Космический зонд, который не будет оборудован дополнительными отсеками, как другие конфигурации, для уменьшения его веса.