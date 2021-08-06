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Полет уже близко. SpaceX соединила воедино Starship и Super Heavy

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США, Пятница 06 августа 2021 16:32
Полет уже близко. SpaceX соединила воедино Starship и Super Heavy Фото: Starship и Super Heavy соединили в кучу (twitter.com/elonmusk)
Автор: Дмитрий Левицкий

Компания SpaceX американского миллиардера и изобретателя Илона Маска наконец-то собрала воедино корабль Starship и ступень Super Heavy. Соединенная воедино ракета должна уже в ближайшее время совершить испытательный полет на орбиту Земли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Cosmic Perspective.

Сообщество опубликовало фотографию, соединенных воедино ступеней Starship и Super Heavy. На фотографии можно увидеть, насколько огромной является ракета, которую SpaceX хочет использовать для полетов на Луну и Марс.

Устанавливать Starship на Super Heavy начали еще вчера, но операцию пришлось отложить из-за сильного ветра вокруг пусковой площадки. Собирать воедино ракету-гиганта продолжили сегодня утром, и вот - этот процесс успешно завершен.

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Напомним, больше об этой ракете вы можете прочитать в материале РБК-Украина.

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ракета SpaceX Илон Маск
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