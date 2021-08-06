Полет уже близко. SpaceX соединила воедино Starship и Super Heavy

Компания SpaceX американского миллиардера и изобретателя Илона Маска наконец-то собрала воедино корабль Starship и ступень Super Heavy. Соединенная воедино ракета должна уже в ближайшее время совершить испытательный полет на орбиту Земли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Cosmic Perspective .

Сообщество опубликовало фотографию, соединенных воедино ступеней Starship и Super Heavy. На фотографии можно увидеть, насколько огромной является ракета, которую SpaceX хочет использовать для полетов на Луну и Марс.

Устанавливать Starship на Super Heavy начали еще вчера, но операцию пришлось отложить из-за сильного ветра вокруг пусковой площадки. Собирать воедино ракету-гиганта продолжили сегодня утром, и вот - этот процесс успешно завершен.