Нова загроза: ворожі "Шахеди" почали полювати на екіпажі ППО, - "Флеш"

Росія вдарила керованим дроном по мобільній вогневій групі, яка в цей момент сама збивала "Шахед". Загинув екіпаж.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост радника міністра оборони Сергія "Флеша" Бескрєстнова у Telegram.
"На жаль, маємо ще одне влучання керованого "Шахеда" в екіпаж МВГ. МВГ працював по одному "Шахеду", інший у цей момент полював на екіпаж", - написав радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрєстнов.
Йдеться про тактику, коли один дрон відволікає розрахунок на себе, а другий атакує людей. Це вже не поодинокий випадок.
Бескрєстнов звернувся до всіх структур і родів військ, де задіяні МВГ. За його словами, потрібно:
"Будь ласка, показуйте та розповідайте екіпажам про нову загрозу", - наголосив він.
Нагадаємо, що між Росією та Україною під час Великодня діяло перемир'я. Втім, РФ зовсім його не дотримувалась. Росіяни використали тишу для підготовки до нових атак і перегрупування сил.
Всього за два дні у Генштабі нарахували понад 10 тисяч атак Росії проти України. А на Сумщині ворог узагалі пішов в наступ. Біля кордону зафіксовано кілька зон вклинення армії РФ.
Не полишили росіяни і своїх атак на енергосистему України. Вчора було атаковано Чернігівщину. Тисячі українців залишилися без світла через обстріл критичної інфраструктури.