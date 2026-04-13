Нова загроза: ворожі "Шахеди" почали полювати на екіпажі ППО, - "Флеш"

Новий метод: два дрони замість одного

"На жаль, маємо ще одне влучання керованого "Шахеда" в екіпаж МВГ. МВГ працював по одному "Шахеду", інший у цей момент полював на екіпаж", - написав радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрєстнов.

Йдеться про тактику, коли один дрон відволікає розрахунок на себе, а другий атакує людей. Це вже не поодинокий випадок.

Що важливо знати екіпажам

Бескрєстнов звернувся до всіх структур і родів військ, де задіяні МВГ. За його словами, потрібно:

заздалегідь думати про маскування;

мати готовий план дій на випадок атаки дроном;

бути готовими до цієї загрози і морально, і фізично.

"Будь ласка, показуйте та розповідайте екіпажам про нову загрозу", - наголосив він.