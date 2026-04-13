Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Новая угроза: вражеские "Шахеды" начали охотиться на экипажи ПВО, - "Флеш"

13:25 13.04.2026 Пн
2 мин
Россия применила новую хитрую тактику против мобильно-огневой группы
aimg Елена Чупровская
Фото: советник Минобороны раскрыл детали новой атаки "Шахедов" (t.me/serhii_flash)

Россия ударила управляемым дроном по мобильной огневой группе, которая в этот момент сама сбивала "Шахед". Погиб экипаж.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост советника министра обороны Сергея "Флеша" Бескрестнова в Telegram.

Читайте также: СМИ напугали украинцев "Шахедами" из Беларуси: "Флеш" указал на важную ошибку

Новый метод: два дрона вместо одного

"К сожалению, имеем еще одно попадание управляемого "Шахеда" в экипаж МВГ. МВГ работал по одному "Шахеду", другой в этот момент охотился на экипаж", - написал советник министра обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов.

Речь идет о тактике, когда один дрон отвлекает расчет на себя, а второй атакует людей. Это уже не единичный случай.

Что важно знать экипажам

Бескрестнов обратился ко всем структурам и родам войск, где задействованы МВГ. По его словам, нужно:

  • заранее думать о маскировке;
  • иметь готовый план действий на случай атаки дроном;
  • быть готовыми к этой угрозе и морально, и физически.

"Пожалуйста, показывайте и рассказывайте экипажам о новой угрозе", - подчеркнул он.

Напомним, что между Россией и Украиной во время Пасхи действовало перемирие. Впрочем, РФ совсем его не придерживалась. Россияне использовали тишину для подготовки к новым атакам и перегруппировки сил.

Всего за два дня в Генштабе насчитали более 10 тысяч атак России против Украины. А на Сумщине враг вообще пошел в наступление. У границы зафиксировано несколько зон вклинения армии РФ.

Не оставили россияне и своих атак на энергосистему Украины. Вчера была атакована Черниговская область. Тысячи украинцев остались без света из-за обстрела критической инфраструктуры.

