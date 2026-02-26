Нова загроза? Що означає поява дрона на оптоволокні у небі над Харковом

Російський FPV-дрон на оптоволокні вперше долетів до Харкова. Ця технологія робить безпілотник "невидимим" для традиційних засобів РЕБ, проте причин для паніки немає.
Про це в коментарі РБК-Україна розповів експерт Defence Express Іван Киричевський.
Попри порівнянну дальність дрона на оптоволокні з артилерією, його руйнівна сила не зрівняється з "Піонами", які в травні 2022 року обстрілювали Харків (інфографіка РБК-Україна)
25 лютого 2016 року близько 15:00 військові РФ застосували FPV-дрон 13 дюймів на оптоволокні по території Київського району Харкова. Безпілотник влучив у дерево.
За інформацією Харківської обласної прокуратури, це перший зафіксований випадок використання такого типу дрона по місту від початку повномасштабного вторгнення.
Правоохоронці порушили кримінальну справу за фактом вчинення воєнного злочину та показали дрон на оптоволокні, який дістався міста.
Радник глави Міноборони Сергій ("Флеш") Бескрестнов зазначив, що поява в Харкові ворожих дронів на оптоволокні - це реальна загроза, для боротьби з якою потрібні технологічні рішення. Адже радіоелектронна розвідка тут не спрацює.
"Виявлення на основі РЕР (радіоелектронна розвідка) тут не спрацює, допоможуть РЛС (радіолокаційні станції), але в разі низького польоту ФПВ і вони не є панацеєю. Акустика? Можливо", - написав він на своїй сторінці у Facebook.
Говорити про повне закриття Харкова антидроновими сітками теж неможливо, сказав очільник ОВА Олег Синєгубов.
За його словами, сітки встановлюють лише на тих напрямках, де вже фіксують атаки FPV-дронів, а також там, де заздалегідь потрібно убезпечити цивільну логістику.
"Ці заходи перш за все покликані убезпечити наших цивільних. Так, вони виглядають неестетично, але зараз важлива безпека, а не зовнішній вигляд. Закрити весь Харків - місто мільйонник - просто неможливо", - підкреслив Синєгубов.
Військовослужбовець 413-го полку СБС Рейд, експерт з озброєнь Defense Express Іван Киричевський зазначає, що появу такого дрона в Харкові варто сприймати стримано.
Попри те, що дальність польоту дрона на оптоволокні становить 43-50 км, що співставна з дальністю артилерії, руйнівна потужність непорівнянна.
"Якщо порівняти з травнем 2022 року, коли по Харкову гатили гармати "Піон" із дальністю 40 км, то ударна міць артилерії значно більша. Харків переживав і серйозніші безпекові ризики. Надавати занадто великого значення тому, що ворог тепер працюватиме лише такими дронами, не варто", - пояснює Киричевський.
Традиційні засоби РЕБ (радіоелектронної боротьби) на такий дрон не діють, оскільки сигнал передається фізичним кабелем (оптоволокном), а не радіохвилями.
Поки що говорити про масові атаки ворога дронами на оптоволокні по Харкову немає підстав - зафіксовано лише одиночний випадок. Але не виключено, що подібне може повторюватися під час війни.
Виявлення за допомогою радіоелектронної розвідки тут не спрацює. Допомогти можуть радіолокаційні станції або акустичні системи, які "чують" дрон.
Загроза є, але Харків вже стикався і стикається з набагато потужнішими атаками під час війни.