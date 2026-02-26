Новая угроза? Что означает появление дрона на оптоволокне в небе над Харьковом

Главное:

Поиск противодействия : для борьбы с такими дронами нужны технологические решения: РЛС, акустика, инновационные системы обнаружения.

Будет ли это массовым: Пока угроза ограничена, а Харьков уже сталкивался с гораздо более мощными атаками во время войны.

Несмотря на сравнимую дальность дрона на оптоволокне с артиллерией, его разрушительная сила не сравнится с "Пионами", которые в мае 2022 года обстреливали Харьков (инфографика РБК-Украина)

Первый случай FPV-дрона на оптоволокне в Харькове

25 февраля 2016 года около 15:00 военные РФ применили FPV-дрон 13 дюймов на оптоволокне по территории Киевского района Харькова. Беспилотник попал в дерево.

По информации Харьковской областной прокуратуры, это первый зафиксированный случай использования такого типа дрона по городу с начала полномасштабного вторжения.

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту совершения военного преступления и показали дрон на оптоволокне, который добрался до города.

Советник главы Минобороны Сергей ("Флеш") Бескрестнов отметил, что появление в Харькове вражеских дронов на оптоволокне - это реальная угроза, для борьбы с которой нужны технологические решения. Ведь радиоэлектронная разведка здесь не сработает.

"Обнаружение на основе РЭР (радиоэлектронная разведка) здесь не сработает, помогут РЛС (радиолокационные станции), но в случае низкого полета ФПВ и они не являются панацеей. Акустика? Возможно", - написал он на своей странице в Facebook.

Говорить о полном закрытии Харькова антидроновими сетками тоже невозможно, сказал глава ОВА Олег Синегубов.

По его словам, сетки устанавливают только на тех направлениях, где уже фиксируют атаки FPV-дронов, а также там, где заранее нужно обезопасить гражданскую логистику.

"Эти меры прежде всего призваны обезопасить наших гражданских. Да, они выглядят неэстетично, но сейчас важна безопасность, а не внешний вид. Закрыть весь Харьков - город миллионник - просто невозможно", - подчеркнул Синегубов.

Действительно ли это новая угроза для города

Военнослужащий 413-го полка СБС Рейд, эксперт по вооружениям Defense Express Иван Киричевский отмечает, что появление такого дрона в Харькове стоит воспринимать сдержанно.

Несмотря на то, что дальность полета дрона на оптоволокне составляет 43-50 км, что сопоставимо с дальностью артиллерии, разрушительная мощность несопоставима.

"Если сравнить с маем 2022 года, когда по Харькову били пушки "Пион" с дальностью 40 км, то ударная мощь артиллерии значительно больше. Харьков переживал и более серьезные риски. Придавать слишком большое значение тому, что враг теперь будет работать только такими дронами, не стоит", - объясняет Киричевский.

Вопрос - Ответ (FAQ)

Значит ли это, что дрон теперь невозможно заглушить?

Традиционные средства РЭБ (радиоэлектронной борьбы) на такой дрон не действуют, поскольку сигнал передается физическим кабелем (оптоволокном), а не радиоволнами.

Станет ли такое явление массовым для Харькова?

Пока что говорить о массовых атаках врага дронами на оптоволокне по Харькову нет оснований - зафиксирован лишь одиночный случай. Но не исключено, что подобное может повторяться во время войны.

Как с этим бороться, если РЭБ не помогает?

Обнаружение с помощью радиоэлектронной разведки здесь не сработает. Помочь могут радиолокационные станции или акустические системы, которые "слышат" дрон.

Какова реальная опасность для горожан?

Угроза есть, но Харьков уже сталкивался и сталкивается с гораздо более мощными атаками во время войны.