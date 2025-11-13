ua en ru
Головна » Новини » Війна в Україні

Тепер б'ють на 50 кілометрів. Дрони РФ на оптоволокні стали небезпечнішими

Україна, Четвер 13 листопада 2025 22:20
Тепер б'ють на 50 кілометрів. Дрони РФ на оптоволокні стали небезпечнішими Ілюстративне фото: російські дрони на оптоволокні збільшили дальність польоту (armyinform.com.ua)
Автор: Валерій Ульяненко

Росія почала використовувати у війні проти України дрони на оптоволокні, які здатні долати відстань до 50 км.

Як повідомляє РБК-Україна, про це у розмові з Business Insider заявив перший віцепрем'єр України Михайло Федоров.

Він наголосив, що ворожі безпілотники, які керуються по оптоволоконних кабелях і захищені від перешкод, "реально впливають на логістику" українських захисників.

"Безпілотники на оптоволокні показали, що пристрої, нечутливі до засобів радіоелектронної боротьби, становлять значну загрозу для постачання і особового складу", - зазначив він.

Федоров розповів, що українські військові вже працюють над протидією новим російським дронам. Зокрема, ЗСУ розробляють і тестують в кількох бригадах різні методи.

Дрони на оптоволокні

Країна-агресорка активно використовує дрони, оснащені оптоволоконним зв’язком, у війні, особливо на тлі активного застосування засобів радіоелектронної боротьби.

Такі безпілотники керуються і передають зображення за допомогою надтонкого оптоволоконного кабелю, що розмотується з котушки під час польоту. У звичайних дронах це відбувається через радіоканал.

Нагадаємо, українські захисники знищили лігво зберігання та обслуговування російських ударно-розвідувальних безпілотників "Оріон". Воно було розташовано у тимчасово окупованому Криму, в районі населеного пункту Кіровське.

Зазначимо, раніше очільник Міноборони Денис Шмигаль пообіцяв вже скоро досягти рівня в 1000 дронів-перехоплювачів на добу. Він наголосив, що це відповідь України на нічні атаки російських загарбників.

