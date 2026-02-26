Єдиний завод оптоволокна у РФ зупинився після удару ЗСУ, а Китай задрав ціни у 4 рази
З травня 2025 року єдиний у РФ завод з виробництва оптичного волокна зупинився після атак ЗСУ. Водночас Китай, який тепер постачає 100% оптоволокна до Росії, підняв ціни у 4 рази.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.
Завод "Оптиковолоконні системи" в Саранську, який досі не працює після ударів України, раніше виробляв близько 4 млн кілометрів оптоволокна на рік. Два десятки російських кабельних заводів потім виготовляли з нього оптоволоконні кабелі.
Тепер країна-агресорка повністю залежить від поставок оптичного волокна з Китаю. При цьому китайці з 2026 року підняли для росіян ціни на нього у 2,5-4 рази.
На вартість вплинуло зростання попиту
На початку 2025 року вартість волокна G.652D, яке використовують у волоконно-оптичних кабелях, у Китаї становила 16 юанів (2,34 долара) за 1 км. До кінця року ціна зросла до 25 юанів (3,65 долара), а в січні 2026-го - до 40 юанів (5,85 долара).
Подорожчання оптоволокна зумовлене стрімким зростанням попиту, адже воно використовується у безпілотниках.
У 2025 році Росія спожила 10,5% від світового випуску оптоволокна, хоча раніше цей показник не перевищував 1%. Загалом минулого року країна-агресорка придбала майже 60 млн км оптичного волокна.
Зазначається, що зростання вартості оптоволокна є цілком закономірним, оскільки у світі спостерігається його дефіцит через розвиток ШІ та будівництво інфраструктури для нього.
Зростання закупівельних цін призвело до запровадження постачальниками повної передоплати. Внаслідок цього готова продукція може ще більше подорожчати.
Нагадаємо, нещодавно країна-агресорка почала використовувати у війні проти України дрони на оптоволокні, які здатні долати відстань до 50 км.
Ворожі безпілотники, які керуються по оптоволоконних кабелях і захищені від перешкод, "реально впливають на логістику" Сил оборони. Вони становлять значну загрозу для постачання та українських захисників.