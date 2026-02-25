РЕБ не допомагає: на околиці Харкова помітили дрон РФ на оптоволокні
Російський дрон на оптоволокні зумів долетіти до околиць Харкова, що стало новим технологічним викликом для українських систем виявлення.
Про це заявив експерт із радіотехнологій Сергій "Флеш", повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.
Читайте також: Україна посилює захист доріг від дронового терору РФ: які траси в пріоритеті
Нова загроза для міста
За словами "Флеша", російський безпілотник, який керується через оптичне волокно, зумів дістатися північних окраїн Харкова.
Використання такої технології є серйозним викликом, оскільки стандартні засоби виявлення проти неї безсилі.
"Це реальні загрози, з якими нам доведеться щось технологічно вирішувати. Виявлення на основі РЕР (радіоелектронної розвідки, - ред.) тут не спрацює", - наголосив експерт.
Проблеми протидії
Фахівець пояснив, що дрони на оптиці не випромінюють радіосигналів, тому їх не бачать станції РЕР. Навіть використання радіолокаційних станцій (РЛС) не гарантує захисту.
"Допоможуть РЛС, але в разі низького польоту FPV і вони не є панацеєю. Акустика? Можливо", - додав "Флеш", окреслюючи можливі напрямки пошуку протидії.
Захист від дронового терору
Нагадаємо, Україна активно впроваджує нові методи захисту від ворожих безпілотників не лише на фронті, а й у тилових регіонах.
Зокрема, у Сумській області стратегічні ділянки доріг почали укривати спеціальними антидроновими сітками, щоб мінімізувати ризики для цивільного та військового транспорту.
Також у Запоріжжі нещодавно збудували перший захисний антидроновий екран над важливою ділянкою траси. Такі споруди покликані фізично зупиняти дрони-камікадзе до моменту їхнього зіткнення з ціллю.
Загалом Україна продовжує посилювати захист доріг від дронового терору у прифронтових районах, комбінуючи фізичні бар'єри та засоби радіоелектронної боротьби для протидії різним типам БпЛА.