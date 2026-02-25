ua en ru
Головна » Новини » Війна в Україні

РЕБ не допомагає: на околиці Харкова помітили дрон РФ на оптоволокні

Україна, Середа 25 лютого 2026 22:40
РЕБ не допомагає: на околиці Харкова помітили дрон РФ на оптоволокні Фото: ворог застосовує дрони на оптичному управлінні для атак на Харків (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Сергій Козачук

Російський дрон на оптоволокні зумів долетіти до околиць Харкова, що стало новим технологічним викликом для українських систем виявлення.

Про це заявив експерт із радіотехнологій Сергій "Флеш", повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

Нова загроза для міста

За словами "Флеша", російський безпілотник, який керується через оптичне волокно, зумів дістатися північних окраїн Харкова.

Використання такої технології є серйозним викликом, оскільки стандартні засоби виявлення проти неї безсилі.

"Це реальні загрози, з якими нам доведеться щось технологічно вирішувати. Виявлення на основі РЕР (радіоелектронної розвідки, - ред.) тут не спрацює", - наголосив експерт.

Фото: ворог застосовує дрони на оптичному управлінні для атак на Харків (facebook.com/Serhii.Flash)

Проблеми протидії

Фахівець пояснив, що дрони на оптиці не випромінюють радіосигналів, тому їх не бачать станції РЕР. Навіть використання радіолокаційних станцій (РЛС) не гарантує захисту.

"Допоможуть РЛС, але в разі низького польоту FPV і вони не є панацеєю. Акустика? Можливо", - додав "Флеш", окреслюючи можливі напрямки пошуку протидії.

Захист від дронового терору

Нагадаємо, Україна активно впроваджує нові методи захисту від ворожих безпілотників не лише на фронті, а й у тилових регіонах.

Зокрема, у Сумській області стратегічні ділянки доріг почали укривати спеціальними антидроновими сітками, щоб мінімізувати ризики для цивільного та військового транспорту.

Також у Запоріжжі нещодавно збудували перший захисний антидроновий екран над важливою ділянкою траси. Такі споруди покликані фізично зупиняти дрони-камікадзе до моменту їхнього зіткнення з ціллю.

Загалом Україна продовжує посилювати захист доріг від дронового терору у прифронтових районах, комбінуючи фізичні бар'єри та засоби радіоелектронної боротьби для протидії різним типам БпЛА.

