Нова загроза? Що означає поява дрона на оптоволокні у небі над Харковом

Російський FPV-дрон на оптоволокні вперше долетів до Харкова. Ця технологія робить безпілотник "невидимим" для традиційних засобів РЕБ, проте причин для паніки немає.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів експерт Defence Express Іван Киричевський.

Головне:

Перший випадок : Харківська прокуратура офіційно підтвердила перше застосування дрона на оптоволокні по місту.

: Харківська прокуратура офіційно підтвердила перше застосування дрона на оптоволокні по місту. Наслідки атаки : Дрон влучив у дерево в Київському районі міста.

: Дрон влучив у дерево в Київському районі міста. Пошук протидії : для боротьби з такими дронами потрібні технологічні рішення: РЛС, акустика, інноваційні системи виявлення.

: для боротьби з такими дронами потрібні технологічні рішення: РЛС, акустика, інноваційні системи виявлення. Чи буде це масовим: Поки загроза обмежена, а Харків вже стикався з набагато потужнішими атаками під час війни.

Попри порівнянну дальність дрона на оптоволокні з артилерією, його руйнівна сила не зрівняється з "Піонами", які в травні 2022 року обстрілювали Харків (інфографіка РБК-Україна)

Перший випадок FPV-дрона на оптоволокні у Харкові

25 лютого 2016 року близько 15:00 військові РФ застосували FPV-дрон 13 дюймів на оптоволокні по території Київського району Харкова. Безпілотник влучив у дерево.

За інформацією Харківської обласної прокуратури, це перший зафіксований випадок використання такого типу дрона по місту від початку повномасштабного вторгнення.

Правоохоронці порушили кримінальну справу за фактом вчинення воєнного злочину та показали дрон на оптоволокні, який дістався міста.

Радник глави Міноборони Сергій ("Флеш") Бескрестнов зазначив, що поява в Харкові ворожих дронів на оптоволокні - це реальна загроза, для боротьби з якою потрібні технологічні рішення. Адже радіоелектронна розвідка тут не спрацює.

"Виявлення на основі РЕР (радіоелектронна розвідка) тут не спрацює, допоможуть РЛС (радіолокаційні станції), але в разі низького польоту ФПВ і вони не є панацеєю. Акустика? Можливо", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Говорити про повне закриття Харкова антидроновими сітками теж неможливо, сказав очільник ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, сітки встановлюють лише на тих напрямках, де вже фіксують атаки FPV-дронів, а також там, де заздалегідь потрібно убезпечити цивільну логістику.

"Ці заходи перш за все покликані убезпечити наших цивільних. Так, вони виглядають неестетично, але зараз важлива безпека, а не зовнішній вигляд. Закрити весь Харків - місто мільйонник - просто неможливо", - підкреслив Синєгубов.

Чи дійсно це нова загроза для міста

Військовослужбовець 413-го полку СБС Рейд, експерт з озброєнь Defense Express Іван Киричевський зазначає, що появу такого дрона в Харкові варто сприймати стримано.

Попри те, що дальність польоту дрона на оптоволокні становить 43-50 км, що співставна з дальністю артилерії, руйнівна потужність непорівнянна.

"Якщо порівняти з травнем 2022 року, коли по Харкову гатили гармати "Піон" із дальністю 40 км, то ударна міць артилерії значно більша. Харків переживав і серйозніші безпекові ризики. Надавати занадто великого значення тому, що ворог тепер працюватиме лише такими дронами, не варто", - пояснює Киричевський.

Питання - Відповідь (FAQ)

Чи означає це, що дрон тепер неможливо заглушити?

Традиційні засоби РЕБ (радіоелектронної боротьби) на такий дрон не діють, оскільки сигнал передається фізичним кабелем (оптоволокном), а не радіохвилями.

Чи стане таке явище масовим для Харкова?

Поки що говорити про масові атаки ворога дронами на оптоволокні по Харкову немає підстав - зафіксовано лише одиночний випадок. Але не виключено, що подібне може повторюватися під час війни.

Як з цим боротися, якщо РЕБ не допомагає?

Виявлення за допомогою радіоелектронної розвідки тут не спрацює. Допомогти можуть радіолокаційні станції або акустичні системи, які "чують" дрон.

Яка реальна небезпека для містян?

Загроза є, але Харків вже стикався і стикається з набагато потужнішими атаками під час війни.