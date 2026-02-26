ua en ru
Главная » Новости » Война в Украине

Новая угроза? Что означает появление дрона на оптоволокне в небе над Харьковом

Харьков, Четверг 26 февраля 2026 16:24
Новая угроза? Что означает появление дрона на оптоволокне в небе над Харьковом Иллюстративное фото: FPV-дрон на оптоволокне впервые долетел до Харькова (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец
Эксперт: Иван Киричевский

Российский FPV-дрон, управляемый через оптоволокно впервые долетел до Харькова. Эта технология делает беспилотник "невидимым" для традиционных средств РЭБ, однако причин для паники нет.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал эксперт Defence Express Иван Киричевский.

Читайте также: Оптоволоконные FPV-дроны России: в чем угроза и как отвечает Украина

Главное:

  • Первый случай: Харьковская прокуратура официально подтвердила первое применение дрона на оптоволокне по городу.
  • Последствия атаки: Дрон попал в дерево в Киевском районе города.
  • Поиск противодействия: для борьбы с такими дронами нужны технологические решения: РЛС, акустика, инновационные системы обнаружения.
  • Будет ли это массовым: Пока угроза ограничена, а Харьков уже сталкивался с гораздо более мощными атаками во время войны.

Новая угроза? Что означает появление дрона на оптоволокне в небе над Харьковом

Несмотря на сравнимую дальность дрона на оптоволокне с артиллерией, его разрушительная сила не сравнится с "Пионами", которые в мае 2022 года обстреливали Харьков (инфографика РБК-Украина)

Первый случай FPV-дрона на оптоволокне в Харькове

25 февраля 2016 года около 15:00 военные РФ применили FPV-дрон 13 дюймов на оптоволокне по территории Киевского района Харькова. Беспилотник попал в дерево.

По информации Харьковской областной прокуратуры, это первый зафиксированный случай использования такого типа дрона по городу с начала полномасштабного вторжения.

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту совершения военного преступления и показали дрон на оптоволокне, который добрался до города.

Новая угроза? Что означает появление дрона на оптоволокне в небе над Харьковом

Советник главы Минобороны Сергей ("Флеш") Бескрестнов отметил, что появление в Харькове вражеских дронов на оптоволокне - это реальная угроза, для борьбы с которой нужны технологические решения. Ведь радиоэлектронная разведка здесь не сработает.

"Обнаружение на основе РЭР (радиоэлектронная разведка) здесь не сработает, помогут РЛС (радиолокационные станции), но в случае низкого полета ФПВ и они не являются панацеей. Акустика? Возможно", - написал он на своей странице в Facebook.

Говорить о полном закрытии Харькова антидроновими сетками тоже невозможно, сказал глава ОВА Олег Синегубов.

Новая угроза? Что означает появление дрона на оптоволокне в небе над Харьковом

По его словам, сетки устанавливают только на тех направлениях, где уже фиксируют атаки FPV-дронов, а также там, где заранее нужно обезопасить гражданскую логистику.

"Эти меры прежде всего призваны обезопасить наших гражданских. Да, они выглядят неэстетично, но сейчас важна безопасность, а не внешний вид. Закрыть весь Харьков - город миллионник - просто невозможно", - подчеркнул Синегубов.

Действительно ли это новая угроза для города

Военнослужащий 413-го полка СБС Рейд, эксперт по вооружениям Defense Express Иван Киричевский отмечает, что появление такого дрона в Харькове стоит воспринимать сдержанно.

Несмотря на то, что дальность полета дрона на оптоволокне составляет 43-50 км, что сопоставимо с дальностью артиллерии, разрушительная мощность несопоставима.

"Если сравнить с маем 2022 года, когда по Харькову били пушки "Пион" с дальностью 40 км, то ударная мощь артиллерии значительно больше. Харьков переживал и более серьезные риски. Придавать слишком большое значение тому, что враг теперь будет работать только такими дронами, не стоит", - объясняет Киричевский.

Вопрос - Ответ (FAQ)

  • Значит ли это, что дрон теперь невозможно заглушить?

Традиционные средства РЭБ (радиоэлектронной борьбы) на такой дрон не действуют, поскольку сигнал передается физическим кабелем (оптоволокном), а не радиоволнами.

  • Станет ли такое явление массовым для Харькова?

Пока что говорить о массовых атаках врага дронами на оптоволокне по Харькову нет оснований - зафиксирован лишь одиночный случай. Но не исключено, что подобное может повторяться во время войны.

  • Как с этим бороться, если РЭБ не помогает?

Обнаружение с помощью радиоэлектронной разведки здесь не сработает. Помочь могут радиолокационные станции или акустические системы, которые "слышат" дрон.

  • Какова реальная опасность для горожан?

Угроза есть, но Харьков уже сталкивался и сталкивается с гораздо более мощными атаками во время войны.

