Нова стратегія війни та 24 хвилини для Трампа: головні заяви з інтерв'ю Зеленського

Про ситуацію на фронті

Зеленський вчергове повторив, що ситуація на фронті сьогодні не патова.

"Вони думали, що здолають нас, але цього не сталося. Я не думаю, що це глухий кут", - сказав Зеленський.

Крім того, за його словами, наразі розглядається можливість зміни української стратегії війни з Росією.

"Наші військові придумують різні плани, різні операції, щоб швидше просуватися вперед і завдавати несподіваних ударів по РФ", - заявив він.

Як прискорити контрнаступ ЗСУ

Український президент розповів, чого не вистачає ЗСУ сьогодні, щоб прискорити контрнаступ на фронті. За його словами, найголовніше - це контроль неба.

"Ми не маємо достатньо засобів ППО, тому Росія контролює небо. Що буде коли в нас буде достатньо засобів ППО від наших партнерів? Наші війська підуть. Ні, вони побіжать вперед, і це (контрнаступ - ред.) піде швидше", - заявив він.

Зеленський додав, що допомога у врівноваженні сил у небі - це топ-1 запит до партнерів.

Заклик до Конгресу США

Зеленський закликав Конгрес США зберегти військову допомогу Україні. Він пояснив американським законодавцям, які блокують виділення додаткових коштів, що альтернативою може стати ризик нападу Росії на НАТО.

"Якщо Росія вб'є всіх нас, вона нападе на країни НАТО, і ви пошлете туди своїх синів і дочок. І це буде - вибачте, але ціна буде вищою", - заявив президент.

Як Захід може допомагати Україні

Зеленського запитали, чи вважає він, що США мають фінансувати Україну до завершення війни. У відповідь український президент назвав інші варіанти підтримки України.

"По-перше, з додатковими ППО, наші люди повернуться додому, економіка покращиться, наше ВВП збільшиться", - заявив він.

Також країни Заходу та ЄС, за словами президента, могли б передати Україні кошти, виручені від російських активів. А США могли б дати Україні кредит, який та повернула б вже після завершення війни.

Крім того, Зеленський запропонував США виробляти зброю разом з Україною, а також дозволити Україні купляти боєприпаси в американських компаній..

24 хвилини для Трампа

Зеленський відреагував на заяву колишнього президента США Дональда Трампа про те, що він би закінчив війну в Україні за 24 години, якби знову повернувся в Білий дім.

"Трамп може приїхати сюди, і я йому поясню за 24 хвилини, не більше, що той не закінчить війну і не принесе мир через Путіна, якщо він не готовий віддати українську землю йому", - сказав президент.

Путін - чортовий терорист

Президент України назвав "чортовим терористом" російського диктатора Володимира Путіна.

"Війна забирає найкращих із нас. Найкращих героїв - чоловіків, жінок, дітей. Але Україна не готова віддати свою свободу цьому чортовому терористу Путіну. Ось так. Ось чому ми боремося", - заявив Зеленський.

Візит в Ізраїль

Зеленський також прокоментував чутки про те, що він нібито планує відвідати Ізраїль, який зараз проводить масштабну військову операцію проти ХАМАС в Секторі Газа.

"Мені складно сказати, я президент країни, що у війні, і зараз на фронті дійсно гаряче, тому мій візит залежить від багатьох речей, передусім від того, що буде на полі бою...І по-друге, залежить від того, чи зможемо ми визволити українських громадян звідти (з Гази, - ред.)", - заявив він.

Президент додав, що якщо його візит до Єгипту чи Ізраїлю допоможе звільнити українців, то він готовий це зробити.