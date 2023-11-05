Україна розглядає можливість зміни своєї стратегії війни з РФ, - Зеленський

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю NBC News.

"Наші військові придумують різні плани, різні операції, щоб швидше просуватися вперед і завдавати несподіваних ударів по РФ", - заявив він.

Він зазначив, що немає ніякої альтернативи.

"Яка альтернатива? Її немає, тому що справа не тільки в Україні, це питання безпеки і Європи. Путін піде далі, нападе на країни НАТО...Одна з альтернатив, яку я чув: дати Путіну те що він хоче? Що це означає? Віддати 30% нашої землі?", - додав він.

При цьому Зеленський спростував нещодавні заяви американських військових, інших союзників і навіть головнокомандувача ЗСУ про те, що війна зайшла в глухий кут після 20 місяців запеклих боїв.

"Вони думали, що здолають нас, але цього не сталося. Я не думаю, що це глухий кут", - сказав Зеленський.

Подібна позиція, а також наслідки коментарів Залужного, можливо, вплинули на рішення Зеленського минулого тижня звільнити командувача Сил спеціальних операцій України та замінити його на полковника, який, за словами президента, "зможе надати підрозділу більшої потужності".

Стаття головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного

Днями у виданні The Economist з'явилась стаття від головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. За його словами, ситуація на фронті зайшла у глухий кут й наразі жодна зі сторін не може просуватись, оскільки однакового технологічно оснащена. Він зазначив, що війна переходить на новий етап - "позиційний", якому притаманні виснажливі бої.

Як відзначило видання Politico, стаття Валерія Залужного розпалила партійні пристрасті" в американському Конгресі, а в Білому домі заявили про важливість продовжування підтримки України.

ЗСУ вдарили по ракетоносію РФ

Вчора, 4 листопада, Збройні сили завдали удару по морській та портовій інфраструктурі суднобудівного заводу "Залив", який розташований в Керчі. Через деякий час інформація про ураження була підтверджена СтратКомом. Згідно з даними "Кримського вітру", ЗСУ вдарили саме по малому ракетному кораблю "Аскольд".

Командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук також подякував пілотам за успішні удари.

Детальніше про атаку - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Удари по Криму

Наприкінці жовтня стало відомо, що ЗСУ завдали удару по стратегічному об'єкту системи ППО росіян на західному узбережжі Криму.

Через українські удари по Криму російське командування перекидає кораблі Чорноморського флоту РФ із Севастополя до інших портів.

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