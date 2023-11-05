Новая стратегия войны и 24 минуты для Трампа: главные заявления из интервью Зеленского

О ситуации на фронте

Зеленский в очередной раз повторил, что ситуация на фронте сегодня не патовая.

"Они думали, что преодолеют нас, но этого не случилось. Я не думаю, что это тупик", - сказал Зеленский.

Кроме того, по его словам, рассматривается возможность изменения украинской стратегии войны с Россией.

"Наши военные придумывают разные планы, разные операции, чтобы быстрее продвигаться вперед и наносить неожиданные удары по РФ", - заявил он.

Как ускорить контрнаступление ВСУ

Украинский президент рассказал, чего не хватает ВСУ сегодня, чтобы ускорить контрнаступление на фронте. По его словам, самое главное - это контроль неба.

"У нас нет достаточно средств ПВО, поэтому Россия контролирует небо. Что будет когда у нас будет достаточно средств ПВО от наших партнеров? Наши войска пойдут. Нет, они побегут вперед, и это (контрнаступление - ред.) пойдет быстрее", - заявил он.

Зеленский добавил, что помощь в уравновешивании сил в небе - это топ-1 запрос к партнерам.

Призыв к Конгрессу США

Зеленский призвал Конгресс США сохранить военную помощь Украине. Он объяснил американским законодателям, блокирующим выделение дополнительных средств, что альтернативой может стать риск нападения России на НАТО.

"Если Россия убьет всех нас, она нападет на страны НАТО, и вы пошлете туда своих сыновей и дочерей. И это будет - извините, но цена будет выше", - заявил президент.

Как Запад может помогать Украине

Зеленского спросили, считает ли он, что США должны финансировать Украину до завершения войны. В ответ украинский президент назвал другие варианты поддержки Украины.

"Во-первых, с дополнительными ПВО, наши люди вернутся домой, экономика улучшится, наш ВВП увеличится", - заявил он.

Также страны Запада и ЕС, по словам президента, могли бы передать Украине средства, вырученные от российских активов. А США могли бы дать Украине кредит, который она вернула бы уже после завершения войны.

Кроме того, Зеленский предложил США производить оружие вместе с Украиной, а также разрешить Украине покупать боеприпасы у американских компаний.

24 минуты для Трампа

Зеленский отреагировал на заявление бывшего президента США Дональда Трампа о том, что он закончил бы войну в Украине за 24 часа, если бы снова вернулся в Белый дом.

"Трамп может приехать сюда, и я ему объясню за 24 минуты, не более того, что тот не закончит войну и не принесет мир через Путина, если он не готов отдать украинскую землю ему", - сказал президент.

Путин – чертовой террорист

Президент Украины назвал "чертовым террористом" российского диктатора Владимира Путина.

"Война забирает лучших из нас. Лучших героев - мужчин, женщин, детей. Но Украина не готова отдать свою свободу этому чертовому террористу Путину. Вот так. Вот почему мы боремся", - заявил Зеленский.

Визит в Израиль

Зеленский также прокомментировал слухи о том, что он якобы планирует посетить Израиль, который сейчас проводит масштабную военную операцию против ХАМАС в Секторе Газа.

"Мне сложно сказать, я президент страны, которая в войне, и сейчас на фронте действительно горячо, поэтому мой визит зависит от многих вещей, прежде всего от того, что будет на поле боя... И во-вторых, зависит от того, сможем мы освободить украинских граждан оттуда (из Газы - ред.)", - заявил он.

Президент добавил, что если его визит в Египет или Израиль поможет освободить украинцев из плена, то он готов это сделать.