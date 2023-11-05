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Зеленський закликав Конгрес США схвалити допомогу Україні чи ризикнути більшою війною

Неділя 05 листопада 2023 15:58
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Зеленський закликав Конгрес США схвалити допомогу Україні чи ризикнути більшою війною Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Володимир Зеленський закликав Конгрес США зберегти військову допомогу Україні, заявивши законодавцям, які блокують надання нового пакета, що альтернативою може стати ризик нападу Росії на країну НАТО, що призведе до залучення американських солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"Якщо Росія вб'є всіх нас, вона нападе на країни НАТО, і ви пошлете туди своїх синів і дочок. І це буде - вибачте, але ціна буде вищою", - заявив він.

Зеленський також закликав Конгрес "не втратити волю, не втратити цю сильну позицію і не втратити свою демократію".

Водночас він підтвердив свою переконаність у тому, що боротьба за скасування вторгнення та окупації російським диктатором Володимиром Путіним частини території України ставить країну на передову лінію фронту боротьби за західну демократію, Європу та "наші спільні цінності".

У своєму сценарії наслідків будь-якого російського вторгнення в одну з країн НАТО він послався на положення про колективну оборону альянсу.

Допомога Україні від США

Нещодавно президент США Джо Байден запросив у Конгресу США 106 млрд доларів для допомоги Україні та Ізраїлю. Він включав 61 млрд доларів для України та 14,3 млрд доларів для Ізраїлю.

Після чого новий речник Палати представників США Майк Джонсон запропонував не об'єднувати в один пакет нову допомогу Україні та Ізраїлю. Він хоче, щоб у Палаті представників голосували за такі ініціативи окремо.

Так стало відомо, що Джонсон внесе на розгляд Конгресу пакет, до якого увійде фінансування допомоги України та захисту кордонів.

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