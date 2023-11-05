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Зеленський назвав Путіна чортовим терористом

Неділя 05 листопада 2023 19:23
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Зеленський назвав Путіна чортовим терористом Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Президент України Володимир Зеленський назвав російського диктатора Володимира Путіна "чортовим терористом".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю NBC News.

"Війна забирає найкращих із нас. Найкращих героїв - чоловіків, жінок, дітей. Але Україна не готова віддати свою свободу цьому чортовому терористу Путіну. Ось так. Ось чому ми боремося", - заявив він.

Переговори України та РФ

Україна і Росія проводили кілька раундів переговорів на початку повномасштабного вторгнення. Але поки що вони "на паузі". Президент Володимир Зеленський та інші представники влади наголошували, що Україна не повернеться за стіл переговорів, допоки Москва не виведе свої війська.

Американський телеканал NBC News із посиланням на американських та європейських чиновників заявив, що США та ЄС почали не публічно обговорювати з Україною питання про можливі мирні переговори з Росією. Ймовірно, вони передбачають деякі поступки з боку України.

При цьому президент Володимир Зеленський спростував, що США та ЄС тиснуть на Україну щодо мирних переговорів із Росією.

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