З’явилися фото наслідків атаки РФ на Бровари: зруйновано міні-маркет і будинки

У ніч на п'ятницю, 10 жовтня, російські війська здійснили масовану комбіновану атаку ракетами різних типів та ударними дронами по Україні. Під ударом були і Бровари.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Броварів Ігоря Сапожка.

За попередніми даними, під вогонь потрапила критична та енергетична інфраструктура.

"Ворог підступно та цілеспрямовано намагається зламати дух українського народу, залишивши нас у темряві, без води та тепла. Цинічно, ницо та по-звірячому", - сказано у повідомленні.

Наразі відомо, що у Броварах повністю знищено міні-маркет, пошкоджено три багатоповерхові будинки, чотири продуктові кіоски, два автомобілі знищено та ще два пошкоджено. У будинках вибиті вікна та посічено фасади.

"На щастя, постраждалих немає. Енергетики, рятувальники, поліція та всі служби працюють у посиленому режимі", - заявив Сапожко.