Головна » Новини » Війна в Україні

З’явилися фото наслідків атаки РФ на Бровари: зруйновано міні-маркет і будинки

Україна, П'ятниця 10 жовтня 2025 09:58
З’явилися фото наслідків атаки РФ на Бровари: зруйновано міні-маркет і будинки Фото: наслідків атаки РФ на Бровари (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

У ніч на п'ятницю, 10 жовтня, російські війська здійснили масовану комбіновану атаку ракетами різних типів та ударними дронами по Україні. Під ударом були і Бровари.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Броварів Ігоря Сапожка.

За попередніми даними, під вогонь потрапила критична та енергетична інфраструктура.

"Ворог підступно та цілеспрямовано намагається зламати дух українського народу, залишивши нас у темряві, без води та тепла. Цинічно, ницо та по-звірячому", - сказано у повідомленні.

Наразі відомо, що у Броварах повністю знищено міні-маркет, пошкоджено три багатоповерхові будинки, чотири продуктові кіоски, два автомобілі знищено та ще два пошкоджено. У будинках вибиті вікна та посічено фасади.

"На щастя, постраждалих немає. Енергетики, рятувальники, поліція та всі служби працюють у посиленому режимі", - заявив Сапожко.

Обстріл 10 жовтня

У ніч на п'ятницю, 10 жовтня, Росія завдала масованого удару по Україні, застосувавши ударні дрони та ракети різних типів. Унаслідок обстрілу столиці поранення отримали дев’ятеро людей. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що через ворожі атаки на лівому березі міста повністю зникла електроенергія.

Під вогнем було і Запоріжжя - унаслідок обстрілів там спалахнули пожежі, є постраждалі серед мирного населення. За попередніми даними, головною метою російських атак були об’єкти енергетичної інфраструктури. Загинув семирічний хлопчик.

За словами президента Володимир Зеленського, цієї ночі ворог використав понад 450 дронів і більше ніж трьох десятків ракет. Атака була спрямована проти об’єктів, які забезпечують нормальне життя українців.

Більше подробиць про нічний масований обстріл - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Бровари Війна в Україні
