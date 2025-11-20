ua en ru
Головна » Життя » Зміни

ЗМІ пишуть, що "Нова пошта" підвищує тарифи з 1 грудня: що відбувається

Четвер 20 листопада 2025 11:25
ЗМІ пишуть, що "Нова пошта" підвищує тарифи з 1 грудня: що відбувається Фото: "Нова пошта" змінює тарифи на доставку посилок (facebook.com_nova.poshta.official)
Автор: Тетяна Веремєєва

З 1 грудня 2025 року "Нова пошта" оновить вартість низки своїх послуг. У компанії зазначають, що частина тарифів зросте, окремі - залишаться незмінними.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на повідомлення українських ЗМІ.

Що не змінюється

"Нова пошта" залишає тарифи на ряд послуг без змін:

  • доставку малих посилок до 2 кг;
  • комісію від оголошеної цінності до 500 гривень;
  • переадресування, повернення;
  • конверти для документів та пакети - як і раніше, входять у вартість доставки.

Документи між відділеннями

Тариф розділено на два типи:

  • локально - 60 гривень (було 65 гривень);
  • по Україні - 70 гривень (було 65 гривень).

З 1 грудня також запроваджують додаткову плату у розмірі 10 гривень за отримання в поштоматі.

Посилки між відділеннями

Компанія встановила окремі тарифи для локальної доставки та по Україні.

По місту (локально):

  • до 2 кг - 60 гривень (без змін);
  • до 10 кг - 100 гривень (було 90 гривень);
  • до 30 кг - 160 гривень (було 140 гривень).

По Україні:

  • до 2 кг - 80 гривень (без змін);
  • до 10 кг - 120 гривень (було 110 гривень);
  • до 30 кг - 180 гривень (було 160 гривень).

Для отримання у поштоматі також діятиме доплата у розмірі 10 гривень.

Вводиться нова доплата у 100 гривень за габарит понад 120 см або за відправлення без коробки.

Палети

Доставка між відділеннями подорожчає на 50-250 гривень.

При відправленні або отриманні вантажів вагою понад 30 кг доведеться додатково платити по 1 гривні за кожен кілограм, а також додатково сплатити 150 гривень за габарит понад 120 см.

Шини та диски

Тарифи на перевезення між відділеннями зростуть на 15-50 гривень.

Водночас у підтримці "Нової пошти" розповіли, що наразі зміна тарифів знаходиться на погоджені, тому після їх зміни інформація буде розміщена на офіційному сайті компанії.

Раніше РБК-Україна писало, що Росія продовжує атаки на інфраструктуру "Нової пошти". У ніч на 7 листопада дрони знищили відділення №1 у Чугуєві (Харківська область), майже 523 посилки на 10 млн грн згоріли, постраждалих немає.

Раніше, 15 жовтня, у Ніжині (Чернігівська область) пошкоджено депо та вантажне відділення, а в ніч на 16 жовтня під Краматорськом згоріло авто компанії з 132 посилками.

Новая почта
Новини
