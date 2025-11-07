У Чугуєві росіяни повністю знищили відділення "Нової пошти" (фото)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Нової пошти".

"Уночі 7 листопада ворожими дронами було знищене відділення №1 "Нової пошти" в Чугуєві. Працівники та клієнти не постраждали", - йдеться в повідомленні.

У відділенні знаходилося 523 посилки, оголошеною вартістю майже 10 млн гривень. Майже всі вони знищені.

"Нова пошта" компенсує втрату відправлень клієнтам. Найближчим часом ми зв’яжемося з вами та повідомимо деталі відшкодування", - зазначили в компанії.

Роботу відділення тимчасово призупинено. Усі відправлення перенаправлені на відділення №2. Також поруч встановлено тимчасове мобільне відділення для обслуговування клієнтів.

Фото: наслідки удару РФ по відділенню "Нової пошти" у Чугуєві (t.me/novapostcorp)