У Чугуєві росіяни повністю знищили відділення "Нової пошти" (фото)

Чугуїв, Харківська область, П'ятниця 07 листопада 2025 18:04
У Чугуєві росіяни повністю знищили відділення "Нової пошти" (фото) Фото: у Чугуєві росіяни повністю знищили відділення "Нової пошти" (t.me/novapostcorp)
Автор: Тетяна Степанова

Внаслідок російського удару по Чугуєві Харківської області вночі 7 листопада повністю знищене відділення "Нової пошти".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Нової пошти".

"Уночі 7 листопада ворожими дронами було знищене відділення №1 "Нової пошти" в Чугуєві. Працівники та клієнти не постраждали", - йдеться в повідомленні.

У відділенні знаходилося 523 посилки, оголошеною вартістю майже 10 млн гривень. Майже всі вони знищені.

"Нова пошта" компенсує втрату відправлень клієнтам. Найближчим часом ми зв’яжемося з вами та повідомимо деталі відшкодування", - зазначили в компанії.

Роботу відділення тимчасово призупинено. Усі відправлення перенаправлені на відділення №2. Також поруч встановлено тимчасове мобільне відділення для обслуговування клієнтів.

Фото: наслідки удару РФ по відділенню "Нової пошти" у Чугуєві (t.me/novapostcorp)

Обстріл Чугуєва

Нагадаємо, в ніч на 7 листопада російські війська масовано атакували дронами Чугуїв, що у Харківській області. На місцях влучань сталася сильна пожежа.

В Чугуївській громаді було чути більше десятка вибухів. Очільниця міста підтвердила, що на Чугуїв було спрямовано понад 10 ударних дронів.

Внаслідок атаки постраждало цивільне підприємство та навчальний заклад.

