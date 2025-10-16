ua en ru
РФ атакувала сортувальне депо та відділення "Нової пошти" на Чернігівщині (фото)

Четвер 16 жовтня 2025 14:56
РФ атакувала сортувальне депо та відділення "Нової пошти" на Чернігівщині (фото) Фото: РФ атакувала сортувальне депо та відділення "Нової пошти" (t.me/novapostcorp)
Автор: Константин Широкун

Російські війська пізно ввечері 15 жовтня атакували сортувальне депо та вантажне відділення "Нової пошти" у Ніжині Чернігівської області. В результаті удару ніхто з працівників не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Нової пошти".

"Унаслідок ворожих ударів по Чернігівщині ввечері 15 жовтня було пошкоджено сортувальне депо та вантажне відділення Нової пошти в Ніжині. Ніхто з працівників не постраждав", - повідомили у "Новій пошті".

Зазначається, що посилки, що були у відділенні, вціліли. Вантажі, які на момент удару були в депо, частково згоріли. Детальна інформація щодо пошкодженого вантажу буде встановлена після ліквідації наслідків пожежі.

На місці працюють представники екстрених служб. Зараз триває розбір завалів, оцінка стану приміщення й першочергові роботи з укріплення.

"Нова пошта" компенсує втрату відправлень клієнтам. Найближчим часом зв’яжемося з вами та повідомимо деталі щодо відшкодування та іншу необхідну інформацію", - додали у компанії.

РФ атакувала сортувальне депо та відділення &quot;Нової пошти&quot; на Чернігівщині (фото)

Удари РФ по "Новій пошті"

Нагадаємо, що внаслідок масованого російського обстрілу Києва у ніч проти 28 серпня під удар потрапило сортувальне депо "Нової пошти". Троє працівників компанії отримали поранення.

Окрім того, російські війська вдень 29 серпня завдали удару дроном по відділенню "Нової пошти" в Краматорську Донецької області. Загинула одна людина, також є постраждала.

Також повідомлялось, що 5 жовтня, російські окупанти атакували Донецьку область. Внаслідок удару пошкоджено відділення "Нової пошти".

Новая почта Чернігівська область
