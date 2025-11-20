СМИ пишут, что "Новая почта" повышает тарифы с 1 декабря: что происходит
С 1 декабря 2025 года "Новая почта" обновит стоимость ряда своих услуг. В компании отмечают, что часть тарифов вырастет, отдельные - останутся неизменными.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщения украинских СМИ.
Что не меняется
"Новая почта" оставляет тарифы на ряд услуг без изменений:
- доставку малых посылок до 2 кг;
- комиссию от объявленной ценности до 500 гривен;
- переадресацию, возврат;
- конверты для документов и пакеты - как и раньше, входят в стоимость доставки.
Документы между отделениями
Тариф разделен на два типа:
- локально - 60 гривен (было 65 гривен);
- по Украине - 70 гривен (было 65 гривен).
С 1 декабря также вводится дополнительная плата в размере 10 гривен за получение в почтомате.
Посылки между отделениями
Компания установила отдельные тарифы для локальной доставки и по Украине.
По городу (локально):
- до 2 кг - 60 гривен (без изменений);
- до 10 кг - 100 гривен (было 90 гривен);
- до 30 кг - 160 гривен (было 140 гривен).
По Украине:
- до 2 кг - 80 гривен (без изменений);
- до 10 кг - 120 гривен (было 110 гривен);
- до 30 кг - 180 гривен (было 160 гривен).
Для получения в почтомате также будет действовать доплата в размере 10 гривен.
Вводится новая доплата в 100 гривен за габарит более 120 см или за отправление без коробки.
Паллеты
Доставка между отделениями подорожает на 50-250 гривен.
При отправлении или получении грузов весом более 30 кг придется дополнительно платить по 1 гривне за каждый килограмм, а также дополнительно оплатить 150 гривен за габарит более 120 см.
Шины и диски
Тарифы на перевозку между отделениями вырастут на 15-50 гривен.
В то же время в поддержке "Новой почты" сообщили, что в настоящее время изменение тарифов находится на согласовании, поэтому после их изменения информация будет размещена на официальном сайте компании.
Ранее РБК-Украина писало, что Россия продолжает атаки на инфраструктуру "Новой почты". В ночь на 7 ноября дроны уничтожили отделение №1 в Чугуеве (Харьковская область), почти 523 посылки на 10 млн грн сгорели, пострадавших нет.
Ранее, 15 октября, в Нежине (Черниговская область) повреждены депо и грузовое отделение, а в ночь на 16 октября под Краматорском сгорело авто компании со 132 посылками.