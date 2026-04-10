Нова порція холоду накрила Україну: що буде з погодою сьогодні та коли потепліє

07:00 10.04.2026 Пт
2 хв
Як довго в Україні затримаються холоди?
aimg Ірина Глухова
Фото: синоптики дали прогноз погоди на 10 квітня (Ігор Кузнєцов, РБК-Україна)

Сьогодні, 10 квітня, Україні втримається холодна, вітряна погода з нічними заморозками. У більшості регіонів дощитиме або навіть піде мокрий сніг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко у Telegram.

Погода в Україні

"Найближчої ночі очікується холодяка, +1+6 градусів, місцями заморозки 0-3 градуси", - повідомила Діденко.

Вдень, за даними синоптика, у більшості областей також буде прохолодно - максимально +3…+7 градусів. У південній частині та на південному сході повітря прогріється до +7…+11 градусів.

Вітер переважно північний та північно-західний, помірний, місцями з сильними поривами.

У північних і центральних областях, а також на Харківщині прогнозують дощі, місцями з мокрим снігом. У південних регіонах, на Луганщині, Донеччині та Дніпропетровщині також очікуються дощі.

Водночас у західних областях істотних опадів не передбачається.

Погода у Києві

Сьогодні у столиці очікується дощ із мокрим снігом. Вночі температура становитиме +1…+3 градуси, на околицях можливі заморозки до 0…-3 градусів. Вдень повітря прогріється до близько +5 градусів.

Що далі з погодою

За прогнозом Діденко, у суботу синоптична ситуація в Україні істотно не зміниться - збережеться прохолодна погода.

У неділю, 12 квітня, на Великдень, у більшості регіонів очікуються періодичні дощі з проясненнями.

Вночі температура становитиме +2…+5 градусів, місцями можливі заморозки. Вдень повітря прогріється до +7…+11 градусів, а на Лівобережжі - до +8…+14 градусів.

Більш відчутне потепління прогнозується з 14-15 квітня.

