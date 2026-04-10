Новая порция холода накрыла Украину: что будет с погодой сегодня и когда потеплеет

Погода в Украине

"Ближайшей ночью ожидается похолодание, +1+6 градусов, местами заморозки 0-3 градуса", - сообщила Диденко.

Днем, по данным синоптика, в большинстве областей также будет прохладно - максимально +3...+7 градусов. В южной части и на юго-востоке воздух прогреется до +7...+11 градусов.

Ветер преимущественно северный и северо-западный, умеренный, местами с сильными порывами.

В северных и центральных областях, а также на Харьковщине прогнозируют дожди, местами с мокрым снегом. В южных регионах, в Луганской, Донецкой и Днепропетровской областях также ожидаются дожди.

В то же время в западных областях существенных осадков не предвидится.

Погода в Киеве

Сегодня в столице ожидается дождь с мокрым снегом. Ночью температура составит +1...+3 градуса, в окрестностях возможны заморозки до 0...-3 градусов. Днем воздух прогреется до около +5 градусов.

Что дальше с погодой

По прогнозу Диденко, в субботу синоптическая ситуация в Украине существенно не изменится - сохранится прохладная погода.

В воскресенье, 12 апреля, на Пасху, в большинстве регионов ожидаются периодические дожди с прояснениями.

Ночью температура составит +2...+5 градусов, местами возможны заморозки. Днем воздух прогреется до +7...+11 градусов, а на Левобережье - до +8...+14 градусов.

Более ощутимое потепление прогнозируется с 14-15 апреля.