Главная » Бизнес » Экономика

Новый наблюдательный совет "Нафтогаза": Кабмин запустил конкурс и назвал сроки

Вторник 18 ноября 2025 13:32
Новый наблюдательный совет "Нафтогаза": Кабмин запустил конкурс и назвал сроки
Автор: Константин Широкун

Кабинет министров Украины объявил конкурс на должности членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины". Его новый состав должен заработать до 20 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Украины Юлии Свириденко.

"Правительство приняло решение об объявлении конкурса на должности членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины". Это очередной шаг в рамках Правительственного плана обновления менеджмента всех государственных компаний энергетического сектора", - заявила Свириденко.

По ее словам, контракты действующего состава истекают в январе. Соответственно конкурс запускается уже сейчас, чтобы своевременно утвердить новый состав наблюдательного органа и обеспечить непрерывность его работы.

"Ожидаем формирования нового состава наблюдательного совета "Нафтогаза" до 20 января 2026 года", - добавила глава правительства.

Что предшествовало

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что главные государственные предприятия в отрасли украинской энергетики на фоне коррупционного скандала с "пленками Миндича" будут полностью перезагружены. Параллельно с финансовой проверкой там будет полностью обновлено руководство.

Также президент заявил, что чиновники получили поручение - быть в постоянной коммуникации с правоохранителями и антикоррупционными органами.

Также сообщалось, что на фоне скандала Герман Галущенко подал в отставку с должности министра юстиции. Также заявление об увольнении подала министр энергетики Светлана Гринчук. Зеленский уже вывел обоих министров из состава СНБО.

При этом сегодня, 18 ноября, в Верховной Раде депутаты заблокировали трибуну и сорвали заседание по увольнению министров.

