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Норвезька лижниця взяла третє "золото" Олімпіади. Українка Анцибор в топ-40

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Пекін, Неділя 20 лютого 2022 09:36
Норвезька лижниця взяла третє "золото" Олімпіади. Українка Анцибор в топ-40 Фото: норвезька лижниця Тереза Йохауг взяла третє "золото" (twitter.com/ArchiveInt)
Автор: Ілона Свиридова

Норвезька лижниця Тереза Йохауг тріумфувала в останній день Олімпіади-2022 в Пекіні, завоювавши "золото" в жіночому мас-старті на 30 км. Краща з українок Марина Анцибор фінішувала в топ-40.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Олімпійських ігор.

Повідомляється, що своє третє "золото" Олімпіади в Пекіні завоювала Йохауг. Срібна медаль дісталася американці Джесіці Діггінс, бронзова - Кертту Нісканен з Фінляндії

Найкраща з українок Марина Анцибор фінішувала на 37-му місці, ще одна українська лижниця Вікторія Олех посіла 58-у позицію.

Нагадаємо, до цього Йохауг ставала кращою в скіатлоні - це змішана лижна гонка переслідування, в якій половину 15-км дистанції долають класичним стилем, а другу - ковзанярським ходом.

Потім вона стала першою в лижній гонці на 10 км класичним стилем.

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