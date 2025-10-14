UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Трампа Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

У Норвегії іноземці запускали дрони поблизу аеропорту: як їх покарали

Фото: поліція Норвегії оштрафувала порушників і конфіскувала в одного з них дрон (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Норвезька поліція оштрафувала двох іноземців, які запускали дрони в забороненій зоні неподалік від аеропорту Саннефіорд на півдні країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NRK.

Одного з затриманих, громадянина Польщі було оштрафувано на 12 тисяч норвезьких крон (1180 доларів). Також у нього конфіскують безпілотник. Він запускав його ввечері в понеділок, 13 жовтня.

Таке ж покарання отримав і другий порушник, громадянин Болгарії, який керував безпілотником у тому ж районі ввечері неділі, 12 жовтня.

Поліція Норвегії повідомила, що поляк не погодився зі штрафом і конфіскацією безпілотника, тому його справу, скоріше за все, передадуть до суду. Болгарин наразі не вирішив, чи буде оскаржувати покарання в суді.

Невідомі дрони над Європою

Нагадаємо, останнім часом у повітряному просторі низки країн ЄС фіксували польоти невідомих дронів над військовими об’єктами та об’єктами критичної інфраструктури.

Зокрема, дрони помічали у Швеції, Норвегії, Данії, Нідерландах, Бельгії, Польщі, Німеччині та Франції. Внаслідок появи безпілотників тимчасово призупиняли роботу цивільних аеропортів.

Президент Володимир Зеленський вважає, що такі інциденти можуть бути провокаціями Кремля. Таким чином країна-агресорка може перевіряти реакцію ЄС і готувати можливе розширення війни ще до завершення бойових дій в Україні.

Зазначимо, українська розвідка встановила, що багато таких дронів запускаються з танкерів "тіньового флоту" Росії.

У Німеччині розпочато підготовку закону, що дозволить поліції збивати такі безпілотники, що порушують правила та закриті для польотів зони.

Читайте РБК-Україна в Google News
НорвегіяАеропортДрони