Путін перевіряє Європу, він відкриє новий напрямок ще до закінчення війни, - Зеленський

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його спілкування з журналістами.

Зеленський розповів, що з кількома країнами Україна вже провела консультації. З якими саме - президент говорити відмовився. Він запевнив, що направить спеціалістів з протидії дронам у спільну консультативну групу, а представники деяких країн прибудуть на навчання в Україну.

Зеленський також додав, що дії російського режиму не стали для України чимось неочікуваним. Про це вже попереджали - що російський диктатор Володимир Путін готує нову війну.

"Я вважав, що це буде раніше. Я про це говорив. Питання, що Путін не буде чекати закінчення війни в Україні. Він відкриє якийсь інший напрямок. Ніхто не знає, який... Безумовно, він цього хоче", - пояснив президент.

Чого хоче російський диктатор

Путін, на думку Зеленського, перевіряє здатність Європи до захисту. Так, він вже побачив, що європейські країни не можуть захистити небо від російських безпілотників - це продемонстрував випадок з провокацією проти Польщі, коли долетіло 19 російських дронів, а збили всього чотири.

"Ми в війні, вони не в війні. Ніхто нічого не порівнює. Ми готові ділитися тими знаннями, які є в Україні. Що може бути далі? Ви бачите Норвегію, Данію. Сигнали зранку були від Швеції. І є румуни, поляки, є балтійські країни. Путін перевіряє, що є у європейців", - зазначив президент.

Маніпуляція суспільством

Також своїми провокаціями Кремль хоче перевірити, як відреагує суспільство у державах, які близькі до України. В ідеалі ціль Кремля - вплинути на громадян інших країн.

"А що там з суспільствами? Наскільки вони готові далі так відкрито підтримувати Україну? Я вважаю, це має вплив. На мій погляд... Суспільна думка буде думати не про те, що Україна захищає їх. Вони будуть думати про те, а що ж ми все даємо українцям, а самі не можемо захистити себе", - пояснив Зеленський.

Зменшення підтримки

Своїми провокаціями, пояснює Зеленський, Росія сподівається зменшити підтримку України, особливо напередодні зими, в момент, коли багато країн готові передавати системи протиповітряної оборони. Кремль буде розчарований, коли зрозуміє, що це так не працює.

Дрони не збиваються зенітно-ракетними комплексами, ракети до яких коштують мільйони доларів. Та й ракет стільки немає.

Більшість інших систем ППО, які передають європейці, виготовляються виключно на запит України. При цьому Європа активно фінансує виготовлення зброї та дронів в Україні - але дронові провокації цьому не завадять.

"Ось дві речі, які робили партнери. Тому ці системи - вони не захистять. Вони можуть захистити їхню інфраструктуру від ракетного удару. Але від кількості дронів - 100, 200, 300 - жодна система не захистить. Один раз захистять, на наступний день не буде просто ракет", - пояснив Зеленський.

Роль України

Саме тому Європі зараз потрібні знання, якими володіє Україна: її мобільні вогневі групи, оператори дронів-перехоплювачів, досвід Повітряних сил та інше.

"Ось ці знання важливі. Ці системи дуже важливі. Системи захисту, різні лінії дронів. Ось ці речі дуже важливі. І ми готові допомогти", - резюмував президент.