RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Трампа Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

В Норвегии иностранцы запускали дроны вблизи аэропорта: как их наказали

Фото: полиция Норвегии оштрафовала нарушителей и конфисковала у одного из них дрон (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Норвежская полиция оштрафовала двух иностранцев, которые запускали дроны в запретной зоне неподалеку от аэропорта Саннефьорд на юге страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NRK.

Один из задержанных, гражданин Польши был оштрафован на 12 тысяч норвежских крон (1180 долларов). Также у него конфискуют беспилотник. Он запускал его вечером в понедельник, 13 октября.

Такое же наказание получил и второй нарушитель, гражданин Болгарии, который управлял беспилотником в том же районе вечером воскресенья, 12 октября.

Полиция Норвегии сообщила, что поляк не согласился со штрафом и конфискацией беспилотника, поэтому его дело, скорее всего, передадут в суд. Болгарин пока не решил, будет ли оспаривать наказание в суде.

 

Неизвестные дроны над Европой

Напомним, в последнее время в воздушном пространстве ряда стран ЕС фиксировали полеты неизвестных дронов над военными объектами и объектами критической инфраструктуры.

В частности, дроны замечали в Швеции, Норвегии, Дании, Нидерландах, Бельгии, Польше, Германии и Франции. Вследствие появления беспилотников временно приостанавливали работу гражданских аэропортов.

Президент Владимир Зеленский считает, что такие инциденты могут быть провокациями Кремля. Таким образом страна-агрессор может проверять реакцию ЕС и готовить возможное расширение войны еще до завершения боевых действий в Украине.

Отметим, украинская разведка установила, что много таких дронов запускаются с танкеров "теневого флота" России.

В Германии начата подготовка закона, который позволит полиции сбивать такие беспилотники, нарушающие правила и закрытые для полетов зоны.

Читайте РБК-Украина в Google News
НорвегияАэропортДрони