В Норвегии иностранцы запускали дроны вблизи аэропорта: как их наказали

Норвежская полиция оштрафовала двух иностранцев, которые запускали дроны в запретной зоне неподалеку от аэропорта Саннефьорд на юге страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NRK.
Один из задержанных, гражданин Польши был оштрафован на 12 тысяч норвежских крон (1180 долларов). Также у него конфискуют беспилотник. Он запускал его вечером в понедельник, 13 октября.
Такое же наказание получил и второй нарушитель, гражданин Болгарии, который управлял беспилотником в том же районе вечером воскресенья, 12 октября.
Полиция Норвегии сообщила, что поляк не согласился со штрафом и конфискацией беспилотника, поэтому его дело, скорее всего, передадут в суд. Болгарин пока не решил, будет ли оспаривать наказание в суде.
Напомним, в последнее время в воздушном пространстве ряда стран ЕС фиксировали полеты неизвестных дронов над военными объектами и объектами критической инфраструктуры.
В частности, дроны замечали в Швеции, Норвегии, Дании, Нидерландах, Бельгии, Польше, Германии и Франции. Вследствие появления беспилотников временно приостанавливали работу гражданских аэропортов.
Президент Владимир Зеленский считает, что такие инциденты могут быть провокациями Кремля. Таким образом страна-агрессор может проверять реакцию ЕС и готовить возможное расширение войны еще до завершения боевых действий в Украине.
Отметим, украинская разведка установила, что много таких дронов запускаются с танкеров "теневого флота" России.
В Германии начата подготовка закона, который позволит полиции сбивать такие беспилотники, нарушающие правила и закрытые для полетов зоны.