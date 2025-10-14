В Норвегии иностранцы запускали дроны вблизи аэропорта: как их наказали

Один из задержанных, гражданин Польши был оштрафован на 12 тысяч норвежских крон (1180 долларов). Также у него конфискуют беспилотник. Он запускал его вечером в понедельник, 13 октября.

Такое же наказание получил и второй нарушитель, гражданин Болгарии, который управлял беспилотником в том же районе вечером воскресенья, 12 октября.

Полиция Норвегии сообщила, что поляк не согласился со штрафом и конфискацией беспилотника, поэтому его дело, скорее всего, передадут в суд. Болгарин пока не решил, будет ли оспаривать наказание в суде.