ua en ru
Вт, 30 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

У Норвегії над газовим родовищем помітили невідомий безпілотник

Вівторок 30 вересня 2025 09:53
UA EN RU
У Норвегії над газовим родовищем помітили невідомий безпілотник Фото: у Норвегії над газовим родовищем помітили невідомий безпілотник (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Норвегії зафіксували проліт невідомого безпілотника над газовим родовищем Equinor у Північному морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на VG.

Повідомляється, що дрон помітили співробітники Equinor ввечері у понеділок, 29 вересня.

"Сьогодні (29 вересня. – Ред.) ввечері ми отримали повідомлення про те, що було помічено дрон. Його помітили співробітники", – розповів представник поліції.

Поліція запустила внутрішнє сповіщення, співробітники наразі збирають інформацію разом із розвідкою.

"Це питання, яке ми хочемо дослідити детальніше. Це цілком природно, враховуючи ситуацію, що склалася, з великим акцентом на цьому", – додали у поліції Норвегії.

Дрони над країнами ЄС

Нагадаємо, останніми тижнями зафіксовано ряд випадків вторгнення безпілотників над Данією, Польщею та Румунією. Крім того, російські винищувачі порушували повітряний простір Естонії.

Так, 27 вересня в Данії підтвердили, що вночі над кількома об'єктами Міністерства оборони помітили "невідомі дрони". За два дні до того безпілотники зафіксували над аеропортами Данії в Ольборзі, Есб’єргу, Сеннерборгу та над авіабазою Скридструп.

29 вересня у Данії почалися спільні навчання "Крила оборони" за участі данських та українських військових, під час яких відбувається відпрацювання протидії ударним безпілотникам.

Читайте РБК-Україна в Google News
Норвегія Дрони
Новини
Росія атакувала енергетику у Бобровиці: на Чернігівщині десятки тисяч людей без електрики
Росія атакувала енергетику у Бобровиці: на Чернігівщині десятки тисяч людей без електрики
Аналітика
Коли Spotify чи YouTube видає російське – це не вибір, а маніпуляція: мовний омбудсмен
Василина Копиткокореспондент РБК-Україна Коли Spotify чи YouTube видає російське – це не вибір, а маніпуляція: мовний омбудсмен