В Норвегии над газовым месторождением заметили неизвестный беспилотник

Вторник 30 сентября 2025 09:53
В Норвегии над газовым месторождением заметили неизвестный беспилотник Фото: в Норвегии над газовым месторождением заметили неизвестный беспилотник (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Норвегии зафиксировали пролет неизвестного беспилотника над газовым месторождением Equinor в Северном море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на VG.

Сообщается, что дрон заметили сотрудники Equinor вечером в понедельник, 29 сентября.

"Сегодня (29 сентября. - Ред.) вечером мы получили сообщение о том, что был замечен дрон. Его заметили сотрудники", - рассказал представитель полиции.

Полиция запустила внутреннее оповещение, сотрудники сейчас собирают информацию вместе с разведкой.

"Это вопрос, который мы хотим исследовать подробнее. Это вполне естественно, учитывая сложившуюся ситуацию, с большим акцентом на этом", - добавили в полиции Норвегии.

Дроны над странами ЕС

Напомним, в последние недели зафиксирован ряд случаев вторжения беспилотников над Данией, Польшей и Румынией. Кроме того, российские истребители нарушали воздушное пространство Эстонии.

Так, 27 сентября в Дании подтвердили, что ночью над несколькими объектами Министерства обороны заметили "неизвестные дроны". За два дня до того беспилотники зафиксировали над аэропортами Дании в Ольборге, Эсбьерге, Сеннерборге и над авиабазой Скридструп.

29 сентября в Дании начались совместные учения "Крылья обороны" с участием датских и украинских военных, во время которых происходит отработка противодействия ударным беспилотникам.

Норвегия Дрони
