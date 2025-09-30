В Норвегии над газовым месторождением заметили неизвестный беспилотник

В Норвегии зафиксировали пролет неизвестного беспилотника над газовым месторождением Equinor в Северном море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на VG .

Сообщается, что дрон заметили сотрудники Equinor вечером в понедельник, 29 сентября.

"Сегодня (29 сентября. - Ред.) вечером мы получили сообщение о том, что был замечен дрон. Его заметили сотрудники", - рассказал представитель полиции.

Полиция запустила внутреннее оповещение, сотрудники сейчас собирают информацию вместе с разведкой.

"Это вопрос, который мы хотим исследовать подробнее. Это вполне естественно, учитывая сложившуюся ситуацию, с большим акцентом на этом", - добавили в полиции Норвегии.