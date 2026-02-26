Норвегія змінює правила для чоловіків з України: кого торкнуться обмеження

Причини посилення правил

Міністерство юстиції Норвегії пояснює такий крок необхідністю зберегти контроль над міграційними процесами.

За словами урядовців, країна вже прийняла найбільшу кількість українців серед держав Північного регіону, і ресурси муніципалітетів вичерпуються.

"Імміграція до Норвегії має бути контрольованою, сталою та справедливою. Щоб ми не отримали непропорційно велику частку (чоловіків призовного віку - ред.), необхідні жорсткіші заходи", - заявила міністр юстиції та громадської безпеки Астрі Аас-Хансен.

Новий механізм розгляду заяв

Згідно з новою ініціативою, чоловіки віком 18-60 років втратять право на тимчасові дозволи на проживання на основі групової оцінки.

Це означає, що кожному заявнику доведеться доводити право на притулок за загальною процедурою.

Водночас влада наголошує, що зміни не стосуватимуться тих, хто вже перебуває в країні, а також найбільш вразливих категорій.

"Обмеження не застосовуватимуться до чоловіків, які документально звільнені від військової служби або явно не здатні її проходити. Винятки також пропонуються для чоловіків, які несуть повну відповідальність за дітей у Норвегії", - уточнили в уряді.