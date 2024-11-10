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Вручення повістки до ТЦК. Які дані в ній мають бути вказані: список

Неділя 10 листопада 2024 08:00
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Вручення повістки до ТЦК. Які дані в ній мають бути вказані: список Фото: повістка має містити зокрема реєстраційний номер (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні в умовах воєнного стану та загальної мобілізації чоловік призовного віку може отримати повістку. Документ можуть вручити особисто в руки в будь-якому місці й він має містити ряд даних.

Про те, що ж саме має повинно бути вказано в повістці - РБК-Україна розповідає в матеріалі нижче.

Повістка є офіційним викликом військовозобов’язаного до ТЦК та СП. Передусім вона вручається для уточнення облікових даних. Під час мобілізації громадяни зобов’язані з’явитися до військкомату у строки, зазначені в отриманих ними повістках.

Зокрема, повістки вручаються для:

  • взяття на військовий облік;
  • проходження медичного огляду для визначення придатності до військової служби;
  • уточнення персональних даних, даних військово-облікового документа з військово-обліковими даними Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних, резервістів Оберіг;
  • призову на військову службу під час мобілізації та відправлення до місць проходження військової служби.

Що має бути вказано в повістці

У повістці зазначаються:

  • прізвище, власне ім’я та по батькові і дата народження громадянина, якому адресована повістка;
  • найменування районного (міського) ТЦК (або його відділів) що видав повістку;
  • мета виклику до ТЦК;
  • місце, день і час явки за викликом;
  • найменування посади, власне ім’я та прізвище, підпис посадової особи, яка видала повістку, та дата її підписання - для повісток, оформлених на бланку. Такі повістки скріплюються гербовою печаткою;
  • прізвище та ім’я керівника ТЦК або його відділу, дата накладення кваліфікованого електронного підпису - для повісток, сформованих за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів;
  • реєстраційний номер повістки;
  • роз’яснення про наслідки неявки і про обов’язок повідомити про причини неявки.

Варто зазначити, що вручення повісток резервістам та військовозобов’язаним здійснюється цілодобово.

Воно може відбуватися за адресою місця проживання або за місцем прописки; на роботі; за місцем навчання; у громадських місцях, громадських будинках та спорудах, місцях масового скупчення людей, в ТЦК та СП, блок-постах, пунктах пропуску через держкордон України.

Нагадаємо, що повістку також можуть надіслати поштою. Нещодавно, постановою №1147, Кабмін ввів нові правила вручення повісток поштою. Згідно з чинними нормами, така повістка ТЦК прирівнюється до судової. Тож військовозобов’язаний повинен забрати її протягом 3 днів.

Списки автоматично формує система "Оберіг". Відповідно до тих критеріїв, які визначає Генеральний штаб. Цей механізм працює централізовано по всіх областях.

Більше про це читайте в матеріалі РБК-Україна "Повістка поштою. Хто визначає списки адресатів і в який термін її треба забрати".

Під час підготовки матеріалу використовувалися: ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", Facebook-сторінка Чернігівського ОТЦК та СП, а також дані з сайту army.gov.ua.

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