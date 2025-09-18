Дані передають у ТЦК? У ДПСУ пояснили, як діють після затримання порушників на кордоні

Після затримання українців призовного віку під час спроби незаконного перетину кордону для виїзду з країни, працівники Державної прикордонної служби України інформують про це представників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на слова прес-секретаря Державної прикордонної служби України Андрія Демченка в межах чергового випуску проекту Центру протидії дезінформації "ІПсО і люди".

Порушників якого віку затримують прикордонники

Речник ДПСУ поділився, що порушники, яких затримують прикордонники, бувають різної вікової категорії.

"Якщо говорити (про ситуацію, - Ред.) до змін до правил, коли дозволили виїжджати з 18 до 22 років включно, то, звісно, що були й порушники... 18 років, 19 років і т.д. Бо обмеження (на виїзд з України, - Ред.) загалом діяло з 18 років до 60", - розповів він.

При цьому Демченко нагадав: після затримання для порушників передбачена адміністративна відповідальність.

Як діють прикордонники після затримання громадян

"В той же час ми інформуємо також і представників територіальних центрів комплектування. Для того, щоб вони перевірили, чи не ухиляється людина від мобілізації або чи оновлені в неї військово-облікові дані", - повідомив представник ДПСУ.

Він пояснив, що йдеться про "комплекс взаємодії", який відбувається між Державною прикордонною службою та іншими державними органами.

"Але один приклад зазначу. Що навіть у Державній прикордонній службі є люди, проходять зараз службу, яких затримували на кордоні за спробу незаконного перетину кордону", - розповів Демченко.

Він зауважив, що "відносно них перевірка здійснювалася ТЦК - чи знаходилися вони в розшуку, чи підпадали під мобілізацію".

"Вони могли бути в подальшому мобілізовані й вони переходять службу в підрозділах Державної прикордонної служби", - пояснив речник ДПСУ.

Чи правда, що порушники одразу потрапляють на фронт

За словами Демченка, під час або після затримання порушників "ніяких ні "м'ясних штурмів", ні якихось інших дій, ніж це передбачено законодавством і всіма інструкціями щодо проходження служби, не відбувається".

Він повідомив, що навіть якщо людина потрапила в лави будь-якого підрозділу складових сил оборони України після того, як намагалася незаконно перетнути кордон, "для неї в першу чергу - підготовка".

"Після того - злагодження в підрозділі. І тільки після того - виконання завдань уже на тій ділянці, де вона потрапляє. Але ж це не обов'язково одразу лінія фронту", - наголосив прес-секретар ДПСУ.

Насамкінець він зазначив, що "ті хлопці, які служать і в Державній прикордонній службі, маючи такий бекграунд за своєю спиною (щодо спроб незаконного перетину кордону), вони кажуть: "Я даремно хвилювався".