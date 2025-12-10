Військовий облік у 2026 році: у ТЦК нагадали важливе правило для 17-річних юнаків

В Україні з 1 січня до 31 липня 2026 року хлопців, яким виповнюється 17 років, ставитимуть на військовий облік призовників. Дані про них вноситимуть до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних і резервістів.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Волинський обласний ТЦК та СП .

Як стати на облік

Зробити це можна двома способами:

онлайн - пройти електронну ідентифікацію та оновити персональні дані в е-кабінеті призовника;

особисто - звернутися до районного/міського ТЦК та СП.

У ТЦК наголошують, що взяття на облік - це не призов на службу, а організаційна процедура для формування даних про мобілізаційний ресурс.

Хто не підлягає обліку

На облік не ставлять осіб, які:

відбувають покарання в місцях позбавлення волі;

перебувають під примусовими медичними заходами.

Поважні причини неявки

До поважних причин неявки або неможливості пройти електронну ідентифікацію належать:

хвороба;

наслідки стихійного лиха;

перебування на ТОТ або в зоні бойових дій;

інші обставини, підтверджені документально.

Якщо юнак пропустив термін, стати на облік можна лише особисто у ТЦК.

Щоб стати на облік потрібні такі документи: