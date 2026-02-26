Норвегия меняет правила для мужчин из Украины: кого коснутся ограничения

Причины ужесточения правил

Министерство юстиции Норвегии объясняет такой шаг необходимостью сохранить контроль над миграционными процессами.

По словам чиновников, страна уже приняла наибольшее количество украинцев среди государств Северного региона, и ресурсы муниципалитетов исчерпываются.

"Иммиграция в Норвегию должна быть контролируемой, постоянной и справедливой. Чтобы мы не получили непропорционально большую долю (мужчин призывного возраста - ред.), необходимы более жесткие меры", - заявила министр юстиции и общественной безопасности Астри Аас-Хансен.

Новый механизм рассмотрения заявлений

Согласно новой инициативе, мужчины в возрасте 18-60 лет потеряют право на временные виды на жительство на основе групповой оценки.

Это означает, что каждому заявителю придется доказывать право на убежище по общей процедуре.

В то же время власти подчеркивают, что изменения не будут касаться тех, кто уже находится в стране, а также наиболее уязвимых категорий.

"Ограничения не будут применяться к мужчинам, которые документально освобождены от военной службы или явно не способны ее проходить. Исключения также предлагаются для мужчин, которые несут полную ответственность за детей в Норвегии", - уточнили в правительстве.