Військовий облік 17-річних: в ТЦК нагадали про важливе правило

Громадяни України чоловічої статі, яким у цьому році виповнюється 17 років, повинні стати на військовий облік призовників. Це потрібно зробити в період до 31 липня 2025 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на роз'яснення Житомирського ТЦК та СП.

Зазначимо, що дана процедура є звичною, але згідно зі змінами, введеними цьогоріч, термін, упродовж якого 17-річні можуть стати на військовий облік, збільшили. Раніше це можна було зробити лише до березня.

Таким чином, 17-річні юнаки можуть стати на облік у два способи:

Онлайн - через застосунок "Резерв+", уточнивши персональні дані у електронному кабінеті призовника.

Особисто - у районному (міському) територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) із поданням необхідних документів.

Важливо. На облік також мають стати громадяни до 25 років, які:

змінили місце проживання (у т.ч. повернулися з-за кордону);

отримали громадянство України;

звільнилися з місць позбавлення волі;

були відраховані з військових навчальних закладів;

не пройшли базову загальновійськову підготовку.

Які документи потрібні:

Паспорт громадянина України.

Витяг з реєстру територіальної громади.

Довідка ВПО (для внутрішньо переміщених осіб).

Свідоцтво про народження.

Ідентифікаційний код.

Документ про освіту.

Довідка з місця навчання/роботи (за наявності).

4 фотокартки (35×45 мм).

Якщо технічно неможливо отримати інформацію електронним шляхом, документи потрібно подати особисто.

Не стають на облік громадяни, які:

відбувають покарання у місцях позбавлення волі;

перебувають на примусовому медичному лікуванні.

Як зазначили в ТЦК, якщо особа не стала на військовий облік вчасно, то потім зробити це можливо лише після особистого прибуття до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Громадянам нагадують, що за порушення правил обліку передбачено штраф від 17 000 до 25 500 грн.

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