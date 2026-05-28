Норвегія запропонувала Європі "іншу роль" замість діалогу з Росією

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде виступив проти окремим переговорів між Європою та РФ. Він пропонує іншу роль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph .

За словами Барта Ейде, європейські союзники не можуть поєднати постійну підтримку Києва з роллю посередника в новому мирному процесі. Він наголосив, що Європа має грати іншу роль, ніж та, яку намагався виконувати Дональд Трамп як нібито нейтральний посередник.

"Можна уявити собі дві різні ролі. Одна - голос Європи в цих переговорах, це гарна ідея. Інша - альтернативний посередник, я думаю, що це менш гарна ідея", - сказав міністр.

Свою позицію він пояснив порівнянням.

"Бути прихильником України - це добра та героїчна роль. Роль посередника також може бути героїчною, але це інша роль. Це як між адвокатом і суддею. У судді немає нічого поганого, але він не може бути одночасно адвокатом однієї сторони", - зазначив Барт Ейде.

На думку міністра, посередником варто шукати не західного політика, а того, хто матиме дистанцію від обох сторін. Власного кандидата він висувати відмовився.

Заклик подвоїти підтримку

Барт Ейде наголосив, що нинішні успіхи України на фронті не привід згортати допомогу.

"Зараз саме той момент, щоб подвоїти підтримку та забезпечити не лише її кількість, а й якість", - сказав він.

За його словами, перевагу Києва на полі бою підтверджують і незалежні спостереження.

"Те, що наші українські колеги зараз досить переконливо кажуть, і що підтверджується тим, що ми незалежно бачимо, полягає в тому, що так, є невелика перевага на полі бою, і російський наступ було зупинено", - заявив міністр.

Контекст дискусії в ЄС

Заяву Барт Ейде зробив на тлі того, як ЄС розглядав можливість призначити власного переговірника для прямих переговорів з Володимиром Путіним. Президент України Володимир Зеленський підтримав ідею, що Європа має шукати шлях до відновлення мирних переговорів.

Раніше переговори між Києвом і Москвою про припинення вогню відбувалися за посередництва Трампа, проте обидві сторони охолонули до його зусиль після того, як він переключив увагу на Близький Схід.

Це підштовхнуло ЄС та європейських союзників почати власні обговорення.

Серед неофіційно обговорюваних кандидатів у переговірники називали ексканцлерку Німеччини Ангелу Меркель та колишнього прем'єра Італії Маріо Драгі, проте країни-члени не дійшли згоди щодо їхнього мандата.

Путін, своєю чергою, пропонував кандидатуру свого давнього знайомого, ексканцлера Німеччини Герхарда Шредера, але цю ідею європейські столиці та Київ відкинули.

Хоча Норвегія не входить до ЄС, її голос вагомий: країна передала Україні понад 6 млрд євро військової допомоги - більше, ніж Франція, Італія та Іспанія разом узяті. Осло також має досвід посередництва, зокрема у завершенні громадянської війни в Колумбії.