Переговірника з Путіним не буде? ЗМІ повідомили про нове рішення ЄС

Євросоюз вирішив поки що не призначати свого представника для переговорів щодо закінчення війни в Україні. Там хочуть спочатку продумати стратегію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на dpa .

ЄС поки не хоче призначати переговірника

Як повідомляє агентство, це питання обговорювали під час неформальної зустрічі міністрів закордонних справ ЄС на Кіпрі.

За словами європейських дипломатів, глава дипломатії ЄС Кая Каллас, а також низка ключових країн-членів, серед яких Німеччина, не бачать сенсу у призначенні спеціального переговірника на цьому етапі.

У Євросоюзі пояснюють: спершу потрібно зрозуміти, якою має бути позиція блоку щодо потенційних переговорів із Москвою та як саме ЄС може підтримати дипломатичні зусилля для завершення війни в Україні.

Нові санкції проти Росії вже готують

Водночас у Брюсселі не вірять у щирість намірів російського диктатора Володимира Путіна щодо припинення війни.

Саме тому ЄС продовжує роботу над новими санкціями проти Росії.

Очікується, що вже найближчим часом Єврокомісія представить 21-й пакет обмежень, який може зачепити фінансовий сектор РФ та компанії, пов’язані з російською оборонною промисловістю.