Переговірника з Путіним не буде? ЗМІ повідомили про нове рішення ЄС
Євросоюз вирішив поки що не призначати свого представника для переговорів щодо закінчення війни в Україні. Там хочуть спочатку продумати стратегію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на dpa.
ЄС поки не хоче призначати переговірника
Як повідомляє агентство, це питання обговорювали під час неформальної зустрічі міністрів закордонних справ ЄС на Кіпрі.
За словами європейських дипломатів, глава дипломатії ЄС Кая Каллас, а також низка ключових країн-членів, серед яких Німеччина, не бачать сенсу у призначенні спеціального переговірника на цьому етапі.
У Євросоюзі пояснюють: спершу потрібно зрозуміти, якою має бути позиція блоку щодо потенційних переговорів із Москвою та як саме ЄС може підтримати дипломатичні зусилля для завершення війни в Україні.
Нові санкції проти Росії вже готують
Водночас у Брюсселі не вірять у щирість намірів російського диктатора Володимира Путіна щодо припинення війни.
Саме тому ЄС продовжує роботу над новими санкціями проти Росії.
Очікується, що вже найближчим часом Єврокомісія представить 21-й пакет обмежень, який може зачепити фінансовий сектор РФ та компанії, пов’язані з російською оборонною промисловістю.
Переговори щодо завершення війни в Україні
Нещодавно Politico писало, що країни ЄС розійшлися у поглядах на ідею призначити єдиного переговірника з Росією: одні вважають це пасткою, інші - необхідним кроком, доки США відступають від ролі посередника у врегулюванні війни РФ проти України.
Держави, які найактивніше підтримують Україну, виступають проти ідеї переговірника.
Вони вважають, що правитель Росії Володимир Путін несерйозно ставиться до припинення вогню, а призначення переговірника може підірвати тиск на санкції на РФ.
Серед можливих кандидатів на роль переговірника в європейських політичних колах називають президента Європейської ради Антоніу Кошту, президента Фінляндії Олександра Стубба, експрезидента ЄЦБ Маріо Драгі, колишнього президента Фінляндії Саулі Нійністьо та ексглаву Єврокомісії Жана-Клода Юнкера.
Також звучало ім’я колишньої канцлерки Німеччини Ангели Меркель, однак вона дала зрозуміти, що не вважає себе відповідною кандидатурою.
Сам Путін публічно запропонував колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера. Утім, у Берліні та Брюсселі цю ідею різко розкритикували.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц наголосив, що лише європейці вирішуватимуть, хто представлятиме їхні інтереси.
А Кая Каллас прямо назвала Шредера "відомим лобістом російських компаній".