ЄС вимагатиме обмеження для армії РФ на переговорах про мир, - Каллас

11:06 28.05.2026 Чт
2 хв
Що ЄС поставить Росії умовою для переговорів?
aimg Олена Чупровська
ЄС вимагатиме обмеження для армії РФ на переговорах про мир, - Каллас Фото: Верховний представник ЄС із закордонних справ Кая Каллас (flickr.com)
ЄС готує перелік жорстких вимог до Росії на випадок мирних переговорів щодо України. Серед них є те, що стосується чисельності російської армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави дипломатії ЄС Каї Каллас на брифінгу перед неформальною зустріччю міністрів закордонних справ.

Каллас назвала ключові вимоги до Москви

Каллас заявила, що у лютому вже представила документ із переліком умов, які ЄС висуватиме Росії на переговорах. Серед головних:

  • Росія має дотримуватися міжнародних угод, які сама ж підписала.
  • Зобов'язання не нападати на сусідні держави й поважати їхній суверенітет.
  • Якщо від України вимагатимуть обмежень на збройні сили - те саме має стосуватися і Росії.
  • Виведення російських військ із Грузії та Молдови.
  • Припинення втручання в вибори інших країн.

"Звичайно, це максималістський підхід, але таким є і підхід Росії, яка досі висуває максималістські вимоги", - зазначила Каллас.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що частина високопосадовців Кремля визнає: війна проти України зайшла у глухий кут і безпечного виходу з неї для режиму наразі немає.

Тим часом РБК-Україна писало про загрозу розширення конфлікту. Каллас раніше вже попереджала про ризик ескалації з боку Росії за межі України, зазначивши, що Москва зберігає стратегічні цілі щодо зміни безпекової архітектури в Європі.

