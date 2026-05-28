ЄС вимагатиме обмеження для армії РФ на переговорах про мир, - Каллас

ЄС готує перелік жорстких вимог до Росії на випадок мирних переговорів щодо України. Серед них є те, що стосується чисельності російської армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави дипломатії ЄС Каї Каллас на брифінгу перед неформальною зустріччю міністрів закордонних справ.

"Звичайно, це максималістський підхід, але таким є і підхід Росії, яка досі висуває максималістські вимоги", - зазначила Каллас.

Каллас заявила, що у лютому вже представила документ із переліком умов, які ЄС висуватиме Росії на переговорах. Серед головних:

