Норвегия предложила Европе "другую роль" вместо диалога с Россией

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде выступил против отдельных переговоров между Европой и РФ. Он предлагает другую роль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph .

По словам Барта Эйде, европейские союзники не могут совместить постоянную поддержку Киева с ролью посредника в новом мирном процессе. Он отметил, что Европа должна играть другую роль, чем та, которую пытался выполнять Дональд Трамп как якобы нейтральный посредник.

"Можно представить себе две разные роли. Одна - голос Европы в этих переговорах, это хорошая идея. Другая - альтернативный посредник, я думаю, что это менее хорошая идея", - сказал министр.

Свою позицию он объяснил сравнением.

"Быть сторонником Украины - это хорошая и героическая роль. Роль посредника также может быть героической, но это другая роль. Это как между адвокатом и судьей. В судье нет ничего плохого, но он не может быть одновременно адвокатом одной стороны", - отметил Барт Эйде.

По мнению министра, посредником стоит искать не западного политика, а того, кто будет иметь дистанцию от обеих сторон. Собственного кандидата он выдвигать отказался.

Призыв удвоить поддержку

Барт Эйде отметил, что нынешние успехи Украины на фронте не повод сворачивать помощь.

"Сейчас именно тот момент, чтобы удвоить поддержку и обеспечить не только ее количество, но и качество", - сказал он.

По его словам, преимущество Киева на поле боя подтверждают и независимые наблюдения.

"То, что наши украинские коллеги сейчас достаточно убедительно говорят, и что подтверждается тем, что мы независимо видим, заключается в том, что да, есть небольшое преимущество на поле боя, и российское наступление было остановлено", - заявил министр.

Контекст дискуссии в ЕС

Заявление Барт Эйде сделал на фоне того, как ЕС рассматривал возможность назначить собственного переговорщика для прямых переговоров с Владимиром Путиным. Президент Украины Владимир Зеленский поддержал идею, что Европа должна искать путь к возобновлению мирных переговоров.

Ранее переговоры между Киевом и Москвой о прекращении огня происходили при посредничестве Трампа, однако обе стороны охладели к его усилиям после того, как он переключил внимание на Ближний Восток.

Это подтолкнуло ЕС и европейских союзников начать собственные обсуждения.

Среди неофициально обсуждаемых кандидатов в переговорщики называли экс-канцлера Германии Ангелу Меркель и бывшего премьера Италии Марио Драги, однако страны-члены не пришли к согласию относительно их мандата.

Путин, в свою очередь, предлагал кандидатуру своего давнего знакомого, экс-канцлера Германии Герхарда Шредера, но эту идею европейские столицы и Киев отвергли.

Хотя Норвегия не входит в ЕС, ее голос весомый: страна передала Украине более 6 млрд евро военной помощи - больше, чем Франция, Италия и Испания вместе взятые. Осло также имеет опыт посредничества, в частности в завершении гражданской войны в Колумбии.