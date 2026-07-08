Норвегия выделила Украине более 260 млн евро на ракеты для Patriot
Норвегия выделит 3 млрд крон (около 268 млн евро) на укрепление украинской противовоздушной обороны. Средства будут направлены, в частности, на закупку ракет для систем Patriot.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Норвегии.
Норвегия совместно с Данией, Германией и Канадой будет заказывать новые ракеты прямо с завода в США в рамках программы PURL.
В норвежском правительстве уточнили, что поскольку сроки поставки некоторых из этих ракет продолжительны.
Норвегия планирует приобрести их у стран, уже имеющих в наличии эти средства, для скорейших поставок Украине.
"Борьба Украины за свою оборону - это наша борьба за свою оборону. Украина ежедневно противостоит российским атакам. Россия продолжает наносить удары по людям, украинским городам и объектам энергоснабжения. Украине удается сбивать большинство дронов и крылатых ракет, но ей нужна более мощная оборона против баллистических ракет", - отметил премьер Норвегии Йонас Гар Стере.
Норвегия также выделяет средства, чтобы приобщиться к инициативе Украины по совместной с Европой разработке антибалистических систем.
ПВО для Украины
Напомним, советник министра обороны Сергей "Флэш" Бескрестнов ранее сообщил, что в настоящее время Украина фактически не имеет ракет для перехвата российских баллистических целей.
Он также пояснил, что страны, имеющие общую границу с Россией, сами оценивают угрозу с ее стороны как высокую, поэтому не готовы передавать Украине свои запасы таких боеприпасов. Среди них, в том числе, и Германия.
Президент Владимир Зеленский сообщил, что во время встречи с президентом США Дональдом Трампом на саммите в Турции одним из главных вопросов станет усиление украинской ПВО, в частности, получение ЗРК Patriot.
В то же время, Украина получила от Канады большой пакет помощи для защиты неба. Кроме того, в ближайшее время ожидается поступление дополнительных оборонных средств.