Норвегія виділила гроші на закупівлю американської зброї для України через PURL

Норвезький уряд оголосив про виділення 2,8 млрд крон (близько 302 млн доларів) на закупівлю американської зброї для України через механізм PURL.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву уряду країни.

Прем'єр-міністр Йонас Гар Стьоре наголосив, що Норвегія разом із європейськими партнерами фінансує пакети військової допомоги від США для підтримки оборонних зусиль України.

"Зараз ми підтримуємо ще один важливий внесок. Я сподіваюся, що більше європейських країн долучаться до забезпечення того, щоб Україна швидко отримувала життєво необхідне військове обладнання", - сказав він.

Загальний обсяг фінансування Норвегією американської зброї для України через PURL перевищує 12,5 млрд крон (1,36 млрд доларів) разом з цим внеском.

Нагадаємо, після повернення Дональда Трампа до Білого дому Вашингтон змінив стратегію підтримки Києва, поступово відмовившись від прямої військової допомоги. Замість цього спільно з НАТО було створено програму PURL.

Ця ініціатива спрямована на оперативне забезпечення України критично важливим американським озброєнням, яке не має аналогів у європейських партнерів.

Механіка програми передбачає формування пріоритетного списку потреб, який погоджується з союзниками, тоді як фінансування здійснюється через спільний фонд Альянсу, а США беруть на себе пряму логістику техніки та боєприпасів безпосередньо на фронт.