Зеленський домовився про нові внески до PURL на Кіпрі, - Сибіга

Президент Володимир Зеленський домовився на Кіпрі про нові внески до PURL та додаткові пакети допомоги для України.

Як повідомляє РБК-Україна , про це міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив в етері телемарафону.

За словами міністра, неформальний саміт ЄС на Кіпрі був "переломним моментом".

"Україна, український народ, президент України витримали удар. Це була боротьба, залучення наших партнерів і всього дипломатичного інструментарію. Це було одне з найважчих завдань. Але його вдалося виконати", - наголосив Сибіга.

Він розповів, що на Кіпрі були окремі домовленості Володимира Зеленського щодо нових внесків до PURL та додаткових пакети допомоги для України.

Нагадаємо, після того, як Дональд Трамп вдруге став президентом США, Вашингтон поступово припинив надання прямої військової допомоги Україні. Замість цього спільно з НАТО було створено програму PURL.

Мета програми - швидке забезпечення Києва критично важливим американським озброєнням, яке не має європейських аналогів. Для цього формується пріоритетний список потреб, погоджений з партнерами України.

Фінансування закупівель здійснюють країни Альянсу шляхом внесків до спільного фонду. Після цього Сполучені Штати забезпечують пряме постачання техніки та боєприпасів на фронт.