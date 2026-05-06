Норвегия выделила деньги на закупку американского оружия для Украины через PURL

18:06 06.05.2026 Ср
Сколько Осло уже направило средств на помощь Киеву?
aimg Валерий Ульяненко
Норвегия выделила деньги на закупку американского оружия для Украины через PURL
Норвежское правительство объявило о выделении 2,8 млрд крон (около 302 млн долларов) на закупку американского оружия для Украины через механизм PURL.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление правительства страны.

Премьер-министр Йонас Гар Стьоре подчеркнул, что Норвегия вместе с европейскими партнерами финансирует пакеты военной помощи от США для поддержки оборонных усилий Украины.

"Сейчас мы поддерживаем еще один важный вклад. Я надеюсь, что больше европейских стран присоединятся к обеспечению того, чтобы Украина быстро получала жизненно необходимое военное оборудование", - сказал он.

Общий объем финансирования Норвегией американского оружия для Украины через PURL превышает 12,5 млрд крон (1,36 млрд долларов) вместе с этим вкладом.

Напомним, после возвращения Дональда Трампа в Белый дом Вашингтон изменил стратегию поддержки Киева, постепенно отказавшись от прямой военной помощи. Вместо этого совместно с НАТО была создана программа PURL.

Эта инициатива направлена на оперативное обеспечение Украины критически важным американским вооружением, которое не имеет аналогов у европейских партнеров.

Механика программы предусматривает формирование приоритетного списка потребностей, который согласовывается с союзниками, тогда как финансирование осуществляется через общий фонд Альянса, а США берут на себя прямую логистику техники и боеприпасов непосредственно на фронт.

Параллельно с этим Украина продолжает укреплять двусторонние оборонные связи, в частности с Испанией, о чем сообщал министр обороны Михаил Федоров.

Страны планируют масштабировать сотрудничество, сосредоточившись на усилении системы ПВО, поставке дальнобойных снарядов и совместном производстве беспилотников.

Кроме того, Владимир Зеленский отметил важность внутреннего развития оборонного сектора, определив создание собственных систем противовоздушной обороны стратегической задачей для государства.

