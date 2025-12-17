Норвегія готує новий пакет військової допомоги для України: що до нього увійде
Норвегія профінансує новий пакет військової допомоги Україні на 3,2 млрд крон (315 млн доларів). До нього увійдуть озброєння та боєприпаси для винищувачів F-16, а також ракети для ППО.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив прем’єр-міністр країни Йонас Гар Стьоре, якого цитує NRK.
Під час пресконференції в середу, 17 грудня, він розповів, що Норвегія виділить 3,2 млрд крон на пакет американської зброї для України. До нього увійде озброєння та боєприпаси для винищувачів F-16, а також протиповітряні ракети.
"Ми купуємо частину цього обладнання у США в рамках встановленої програми підтримки України", - зазначив Стьоре.
Він також наголосив, що для України "настали доленосні дні". За словами норвезького прем'єра, країна "фактично перебуває в потрійній кризі: кризі безпеки, внутрішньополітичній кризі та економічній кризі".
Допомога Україні
Нагадаємо, Норвегія виділить ще 500 мільйонів євро на придбання американського озброєння для України через програму PURL. До неї приєдналися Німеччина, Нідерланди та Канада.
Зазначимо, що Україна 3 грудня звернулася до європейських союзників із проханням надати додатковий мільярд євро на озброєння до кінця року. Це критично важливо на тлі загострення російських авіаударів і зростаючого тиску на фронті.
Крім того, Британія оголосила про виділення Україні великого пакету військової допомоги у сфері ППО у розмірі майже 685 млн євро. До нього увійдуть системи протиповітряної оборони, ракети та автоматизовані турелі для збивання безпілотників.
РБК-Україна також писало, що країни ЄС все частіше передають Україні озброєння прямо з підприємств-виробників, а не зі своїх армійських запасів. За кількістю нової техніки для України Європа вже обігнала США.