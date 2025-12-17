Норвегия готовит новый пакет военной помощи для Украины: что в него войдет

Норвегия профинансирует новый пакет военной помощи Украине на 3,2 млрд крон (315 млн долларов). В него войдут вооружение и боеприпасы для истребителей F-16, а также ракеты для ПВО.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил премьер-министр страны Йонас Гар Стере, которого цитирует NRK .

Во время пресс-конференции в среду, 17 декабря, он рассказал, что Норвегия выделит 3,2 млрд крон на пакет американского оружия для Украины. В него войдет вооружение и боеприпасы для истребителей F-16, а также противовоздушные ракеты.

"Мы покупаем часть этого оборудования у США в рамках установленной программы поддержки Украины", - отметил Стере.

Он также подчеркнул, что для Украины "наступили судьбоносные дни". По словам норвежского премьера, страна "фактически находится в тройном кризисе: кризисе безопасности, внутриполитическом кризисе и экономическом кризисе".