Норвегия готовит новый пакет военной помощи для Украины: что в него войдет
Норвегия профинансирует новый пакет военной помощи Украине на 3,2 млрд крон (315 млн долларов). В него войдут вооружение и боеприпасы для истребителей F-16, а также ракеты для ПВО.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил премьер-министр страны Йонас Гар Стере, которого цитирует NRK.
Во время пресс-конференции в среду, 17 декабря, он рассказал, что Норвегия выделит 3,2 млрд крон на пакет американского оружия для Украины. В него войдет вооружение и боеприпасы для истребителей F-16, а также противовоздушные ракеты.
"Мы покупаем часть этого оборудования у США в рамках установленной программы поддержки Украины", - отметил Стере.
Он также подчеркнул, что для Украины "наступили судьбоносные дни". По словам норвежского премьера, страна "фактически находится в тройном кризисе: кризисе безопасности, внутриполитическом кризисе и экономическом кризисе".
Помощь Украине
Напомним, Норвегия выделит еще 500 миллионов евро на приобретение американского вооружения для Украины через программу PURL. К ней присоединились Германия, Нидерланды и Канада.
Отметим, что Украина 3 декабря обратилась к европейским союзникам с просьбой предоставить дополнительный миллиард евро на вооружение до конца года. Это критически важно на фоне обострения российских авиаударов и растущего давления на фронте.
Кроме того, Британия объявила о выделении Украине большого пакета военной помощи в сфере ПВО в размере почти 685 млн евро. В него войдут системы противовоздушной обороны, ракеты и автоматизированные турели для сбивания беспилотников.
РБК-Украина также писало, что страны ЕС все чаще передают Украине вооружение прямо с предприятий-производителей, а не из своих армейских запасов. По количеству новой техники для Украины Европа уже обогнала США.