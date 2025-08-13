ua en ru
Не зі складів. Як Україна отримує військову допомогу від ЄС: дані аналітиків

Європа, Середа 13 серпня 2025 00:44
Не зі складів. Як Україна отримує військову допомогу від ЄС: дані аналітиків
Автор: Оксана Гапончук

Європа дедалі частіше постачає Україні зброю безпосередньо з оборонних заводів, а не зі складів. При цьому за обсягами нововиробленого озброєння для України Європа вже випередила США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Еuractiv.

Згідно зі свіжими даними Кільського інституту світової економіки (Німеччина), значна частина озброєнь та техніки, яку нині отримує Київ, надходить не зі складів, а безпосередньо з конвеєрів оборонних підприємств.

Це стало можливим завдяки розширення оборонного виробництва в Європі та зміни підходу США до надання допомоги.

Так, Вашингтон лише у травні вперше за часи нової адміністрації погодив значний експорт зброї в Україну - але не у вигляді безоплатної допомоги, а у форматі продажів, які Київ має оплачувати самостійно.

"Європа зараз закупила більше зброї за новими оборонними контрактами, ніж Сполучені Штати, що свідчить про явний перехід від використання арсеналів до промислового виробництва", - пояснює Таро Нішікава, керівник Відстеження підтримки України в КІСЕ.

Мільярди з нових угод

Лише за травень та червень 2025 року вартість нововиробленої техніки у складі європейської допомоги склала щонайменше 4,6 млрд євро з загальної суми 10,5 млрд євро військової підтримки. Ці дані охоплюють як ЄС, так і Велику Британію, Норвегію, Швейцарію та Ісландію.

З моменту початку повномасштабного вторгнення у 2022 році європейські заводи поставили Україні озброєння та боєприпасів на 35,1 млрд євро - більше, ніж аналогічні постачання зі США (30,7 млрд євро).

У 2024 році 59% усієї військової допомоги Європи Україні було забезпечено саме за контрактами з виробниками, тоді як у 2022 році ця частка становила лише 11%. Причина - виснаження арсеналів та швидке зростання виробничих потужностей.

Лідери допомоги

Серед європейських донорів лідирує Німеччина з сумою 16,5 млрд євро, далі йдуть Велика Британія (13,8 млрд) та Данія (9,16 млрд). У травні Берлін анонсував новий пакет на 5 млрд євро, що включає фінансування виробництва далекобійних систем безпосередньо в Україні.

Франція, попри статус другої економіки ЄС і значні оборонні ресурси, займає лише шосте місце (5,96 млрд євро). У березні президент Еммануель Макрон оголосив про пакет у 2 млрд євро з ПТРК, системами ППО, авіаційними ракетами та боєприпасами, а також із локалізацією виробництва в Україні.

Нові горизонти фінансування

Європейські держави вже готуються до нової масштабної програми SAFE Єврокомісії - 150 млрд євро у форматі кредитів на оборонні закупівлі. Країни мають до кінця листопада подати детальні плани витрат.

Одним з прикладів є Болгарія, яка планує спрямувати кошти SAFE на закупівлю 155-мм артилерійських снарядів для України у складі спільних контрактів із партнерами з ЄС.

Експерти прогнозують, що в найближчі місяці цей інструмент може стати ключовим у забезпеченні Збройних сил України сучасним озброєнням напряму від виробників, а не зі складів, що виснажуються.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що постачання зброї Україні продовжиться незалежно від підсумків майбутніх переговорів між США та Росією.

