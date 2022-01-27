Нормандская встреча и ответ на "гарантии безопасности" : новости за 26 января

США и НАТО направили России ответ на "гарантии безопасности", советники лидеров "нормандской четверки" встретились в Париже, школьников снова отправили на дистанционку. Подробнее о том, что произошло в среду, 26 января - в материале РБК-Украина.

США и НАТО направили России ответы на "гарантии безопасности"

В среду, 26 января, Соединенные Штаты Америки предоставили Российской Федерации письменный ответ на так называемые "гарантии безопасности". Государственный секретарь США Энтони Блинкен раскрыл ее содержание.

Параллельно с этим свой ответ по "гарантиям безопасности" передал России Североатлантический Альянс (НАТО). Документ был передан российскому послу в Бельгии, где находится штаб-квартира НАТО.

Соблюдение режима прекращения огня и переговоры в Берлине: итоги нормандской встречи

В среду, 26 января, состоялась встреча советников нормандского формата. Переговоры представителей Украины, Германии, Франции и России состоялись на фоне обострения ситуации у украинских границ. Советники лидеров "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция и Россия) подтвердили приверженность минским договоренностям. Стороны подтвердили, что нацелены на смягчение разногласий в будущей работе и выступают за соблюдение режима прекращения огня на Донбассе.

Украину на переговорах представлял глава Офиса президента Андрей Ермак. По его словам, разговор был "непростым". Есть разногласия по трактовке "Минска", но есть желание работать над ними. Подробности – в материане РБК-Украина.

В Украине школы отправляют на дистанционку: рекомендация МОН

Министерство образования и науки рекомендует ввести для учащихся 5-11 классов дистанционное обучение из-за вспышки коронавируса. Ведомство направило учредителям и руководителям учебных заведений рекомендательные письма.

В то же время детсады и начальные классы могут продолжить работу в обычном режиме.

Партия Путина инициировала официальные военные поставки для "ЛДНР"

Партия "Единая Россия", которая является правящей в Российской Федерации, инициирует официальные военные поставки для оккупационных властей в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины. В частности, президента Владимира Путина просят "оказать помощь в виде поставок военной продукции".

В заявлении главы фракции ЕР в Госдуме Владимира Васильева говорится, что поставки оружия в Украину и "истерия в мировых СМИ" якобы выглядят как подготовка к боевым действиям.

Путин может использовать войска возле Украины сейчас или в середине февраля, - Госдеп

Заместитель государственного секретаря США Уэнди Шерман, которая принимала участие в переговорах по так называемым "гарантиям безопасности" с Россией, считает, что президент РФ Владимир Путин может использовать стянутые к Украине войска сейчас или в середине февраля. По ее словам, Вашингтон готов к разным сценариям.

В частности, Шерман заявила, что США готовы к разным сценариям, "даже к полному захвату Украины", а также готовы действовать и вынудить Россию принять последствия.

ГБР вызывает на допрос Порошенко: названа дата

Бывшего президента Украины Петра Порошенко вызывают на допрос. Государственное бюро расследований назначило дату - 31 января.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что бывший президент выполнил решение суда в части передачи паспортов гражданина Украины для выезда за границу и дипломатического паспорта только 24 января "уже после публичного освещения факта игнорирования им решения суда".

Украинская ведущая публично поддержала Путина

Известная украинская ведущая Снежана Егорова публично заявила, что поддерживает президента страны-агрессора Владимира Путина. Об этом она написала в Facebook.

"Я поддерживаю Владимира Путина!!! И пусть эта таблетка от безумия очистит Ваш мозг от темной стороны Сознания!!! Смотрите как акт экзорцизма. Если не хотите, чтобы в ад превратился ваш дом", - написала Егорова. Под текстом она дала ссылку на видео программы "Россия 24", в котором Путин якобы раскрывает коварные планы США. Передача так и называется "США: истории всемирных обманов".

Сильный ветер и мокрый снег. В Украине потеплеет, но объявлено штормовое предупреждение

В Украине в четверг будет снег и мокрый снег, начнет усиливаться ветер до штормовых значений. Сначала сильный ветер будет на западе и севере, а послезавтра, в пятницу, практически везде в Украине.

В Киеве 27-го января ожидается снег и мокрый снег, на дорогах и тротуарах дополнительная каша, гололедица.