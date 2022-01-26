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НАТО передало России свой ответ на "гарантии безопасности". Послу в Брюсселе

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Среда 26 января 2022 20:32
НАТО передало России свой ответ на "гарантии безопасности". Послу в Брюсселе Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Североатлантический Альянс (НАТО) передало России свой ответ по "гарантиям безопасности". Документ был передан российскому послу в Бельгии, где находится штаб-квартира альянса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"НАТО передала свои предложения России сегодня днем, параллельно с Соединенными Штатами", - заявил официальный представитель НАТО.

Во время пресс-конференции генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Альянс передал России ответ на "гарантии".

"НАТО подготовило свой ответ России. Мы сделали это параллельно с США. Мы должны продолжать диалог по линии Москва-Брюссель. Мы готовы выслушать вопросы, которые беспокоят Россию и вести диалог основываясь на принципах европейской безопасности", - заявил он.

Столтенберг также назвал вопросы, которые НАТО готово обсуждать с Россией:

  • отвод ракет средней и меньшей дальности;
  • снижение угроз в киберпространстве;
  • снижение угроз, исходящих от космического оружия.

"Я считаю, что эти вопросы могут быть предметом обсуждения, которое будет выгодным для всех нас", - отметил он.

Ранее сообщалось, что США передали письменный ответ на российские "гарантии безопасности".

Позже Россия подтвердила, что получила письменный ответ от США.

Кроме того, НАТО также планирует предоставить России свой письменный ответ на "гарантии безопасности".

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