Путин может использовать войска возле Украины сейчас или в середине февраля, - Госдеп

Заместитель государственного секретаря США Уэнди Шерман, которая принимала участие в переговорах по так называемым "гарантиям безопасности" с Россией, считает, что президент РФ Владимир Путин может использовать стянутые к Украине войска сейчас или в середине февраля. По ее словам, Вашингтон готов к разным сценариям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее заявление на онлайн-дискуссии "Ялтинской Европейской Стратегии".

В частности, Шерман заявила, что США готовы к разным сценариям, "даже к полному захвату Украины", а также готовы действовать и вынудить Россию принять последствия.

"Я не знаю, о чем думает Путин. Я не знаю, принял ли он окончательное решение, но есть признаки, что он может использовать военные силы сейчас или в середине февраля. Мы знаем, что начинают Олимпийские игры, будет церемония открытия 4 февраля, и Путин будет присутствовать там. Си Цзиньпин, наверное, просил, чтобы в это время не было нападения на Украину", - отметила Шерман.